Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 26 марта 2022

Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 26 марта 2022
Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 26 марта 2022
Сегодня, 05:16ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
Министерство обороны РФ доложило о результатах, достигнутых за месяц специальной военной операции на Украине, на брифинге 25 марта. Названы цифры потерь среди военнослужащих России и ВСУ. Также рассказано об уроне, нанесенном военной инфраструктуре Украины.

По ситуации на 25 марта российскими войсками заблокированы города Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Под контроль формирований народных милиций ДНР и ЛНР перешли 276 населенных пунктов.

Изначально штурм украинских городов не планировался, чтобы минимизировать потери среди личного состава и мирного населения. Силы и средства ВС РФ будут концентрироваться на главном — полном освобождении Донбасса, заявил первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

До начала специальной военной операции ВСУ вместе с нацгвардией насчитывали 260 тыс. 200 военнослужащих. За месяц боевых действий их потери составили порядка 30 тыс. человек, в том числе более 14 тысяч — безвозвратные и около 16 тысяч — санитарные. Такова оценка Генштаба ВС РФ.

Из 2 тыс. 416 танков и бронемашин уничтожено 1 тыс. 587 единиц; из 152 самолетов — 112, из 149 вертолетов — 75; из 36 БПЛА «Байрактар ТБ2» — 35; из 180 комплексов ПВО С-300 и «Бук М1» — 148; из 300 РЛС различного назначения — 117. Практически полностью уничтожены украинские воздушные силы и система ПВО, а также военно-морские силы страны.

«К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1 тыс. 351 военнослужащий, 3 тыс. 825 получили ранения», - сообщил генерал-полковник Сергей Рудской.

Более 3,5 тыс. военнослужащих за проявленный героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции награждены высокими государственными наградами, сообщил специальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным СМИ (РИА Новости) обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.

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