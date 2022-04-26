Регоператору пригрозили расторжением договора за нарушения вывоза ТКО в Новосибирске

Мэрия Новосибирска и МУП САХ подтвердили оказание помощи по вывозу ТКО в Дзержинском и Октябрьском районах. 26 апреля на линии вышло 114 мусоровозов, в том числе техника МУП САХ. С большинства контейнерных площадок мусор вывозится регулярно, однако проблемы сохраняются в Октябрьском районе.