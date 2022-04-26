Регоператору пригрозили расторжением договора за нарушения вывоза ТКО в Новосибирске

Регоператору пригрозили расторжением договора за нарушения вывоза ТКО в Новосибирске
Регоператору пригрозили расторжением договора за нарушения вывоза ТКО в Новосибирске
Сегодня, 14:08ПолитикаАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Мэрия города и МУП САХ помогают вывозить ТКО в Дзержинском и Октябрьском районах – регоператор не справляется

Власти пригрозили расторгнуть соглашение с региональным оператором, если проблемы с вывозом мусора в Новосибирске сохранятся до 29 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области на совещании предупредило регионального оператора ООО «Экология Новосибирск» о юридических последствиях нарушений с вывозом ТКО в Новосибирске. Сохранение значительных проблем в районах города до 29 апреля станет поводом для запуска процедуры расторжения Соглашения с региональным оператором.

Мэрия Новосибирска и МУП САХ подтвердили оказание помощи по вывозу ТКО в Дзержинском и Октябрьском районах. 26 апреля на линии вышло 114 мусоровозов, в том числе техника МУП САХ. С большинства контейнерных площадок мусор вывозится регулярно, однако проблемы сохраняются в Октябрьском районе.

Напомним, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил министерству ЖКХ и энергетики региона применять любые административные меры для исключения дестабилизации сферы обращения с отходами.

19 апреля в Новосибирске начали забастовку водители мусоровозов. Они отказались собирать и вывозить отходы с территории города.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы