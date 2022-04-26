Регоператору пригрозили расторжением договора за нарушения вывоза ТКО в Новосибирске

Власти пригрозили расторгнуть соглашение с региональным оператором, если проблемы с вывозом мусора в Новосибирске сохранятся до 29 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области на совещании предупредило регионального оператора ООО «Экология Новосибирск» о юридических последствиях нарушений с вывозом ТКО в Новосибирске. Сохранение значительных проблем в районах города до 29 апреля станет поводом для запуска процедуры расторжения Соглашения с региональным оператором.
Мэрия Новосибирска и МУП САХ подтвердили оказание помощи по вывозу ТКО в Дзержинском и Октябрьском районах. 26 апреля на линии вышло 114 мусоровозов, в том числе техника МУП САХ. С большинства контейнерных площадок мусор вывозится регулярно, однако проблемы сохраняются в Октябрьском районе.
Напомним, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил министерству ЖКХ и энергетики региона применять любые административные меры для исключения дестабилизации сферы обращения с отходами.
19 апреля в Новосибирске начали забастовку водители мусоровозов. Они отказались собирать и вывозить отходы с территории города.