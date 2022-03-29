Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 29 марта 2022

Высокоточными крылатыми ракетами «Калибр» уничтожены крупные склады с боеприпасами в Житомирской области у населенных пунктов Ушомир и Ввеселовка, снабжавших боеприпасами украинские войска под Киевом.
В районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем, сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации командиров нацбатальона «Азов», заявил на вечернем брифинге Минобороны РФ 28 марта, генерал-майор Игорь Конашенков.
За 28 марта сбиты в воздухе еще три самолета ВВС Украины: в Житомирской области два Су-24 – западнее населенного пункта Коростень и один Су-25 в Донецкой области – над населенным пунктом Дружковка.
В течение суток оперативно-тактической авиацией поражен 41 военный объект Украины.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 123 самолета и 74 вертолета, 309 беспилотных летательных аппаратов, 1721 танк и другие боевые бронированные машины, 172 установки реактивных систем залпового огня, 721 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1568 единиц специальной военной автомобильной техники.
По данным СМИ (РИА Новости) обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.