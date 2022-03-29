Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 29 марта 2022

Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 29 марта 2022
Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 29 марта 2022
Сегодня, 05:13ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
Вертолет, направленный для эвакуации командиров нацбатальона «Азов», сбит над Азовским морем вблизи Мариуполя, сообщает Минобороны РФ. За день сбиты еще три боевых самолета украинских ВВС.

Высокоточными крылатыми ракетами «Калибр» уничтожены крупные склады с боеприпасами в Житомирской области у населенных пунктов Ушомир и Ввеселовка, снабжавших боеприпасами украинские войска под Киевом.

В районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем, сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации командиров нацбатальона «Азов», заявил на вечернем брифинге Минобороны РФ 28 марта, генерал-майор Игорь Конашенков.

За 28 марта сбиты в воздухе еще три самолета ВВС Украины: в Житомирской области два Су-24 – западнее населенного пункта Коростень и один Су-25 в Донецкой области – над населенным пунктом Дружковка.

В течение суток оперативно-тактической авиацией поражен 41 военный объект Украины.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 123 самолета и 74 вертолета, 309 беспилотных летательных аппаратов, 1721 танк и другие боевые бронированные машины, 172 установки реактивных систем залпового огня, 721 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1568 единиц специальной военной автомобильной техники.

По данным СМИ (РИА Новости) обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.

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