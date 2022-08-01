Вакцинация от COVID-19 может войти в обиход из-за «Кентавра» в Новосибирске

Врач из Новосибирска Татьяна Овсянникова предположила, что вакцинация может укорениться в жизни россиян, как прививки от гриппа из-за штамма COVID-19 «Кентавр». Об этом она заявила в разговоре с Atas.info.

По словам специалиста, зарубежные вирусологи уже давно говорят о неизбежности вакцинации. Мы может прививаться ещё долгие годы от коронавируса из-за новых штаммов. «Сейчас по миру разгуливает заразный подвид омикрона «Кентавр», который сулит рост заболевших уже в августе. Через полгода возможно новое заражение, но какова будет его тяжесть – неизвестно. ВОЗ предлагает вернутся к масочному режиму и советует не забывать про ревакцинацию. Тем временем австралийские ученые заявляют, что вакцинация от ковида может стать для нас постоянной, как сейчас вакцинация от гриппа», - пояснила главный врач многопрофильной клиники для всей семьи «1+1» Овсянникова. Врач отметила, что нынешние прививки могут защитить от коронавирусной инфекции. К тому же, особенности снижения иммунитета к COVID-19 могут привести к тому, что россияне столкнутся с «двугорбой» волной уже к сентябрю. До этого срока всем рекомендована пройти вакцинацию.

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