Вскрытие рек произойдет во второй декаде апреля в Новосибирской области

Севастьянов уточнил, что по предварительным расчетам, реки начнут освобождаться от льда уже во второй декаде апреля – это раньше на 2-4 дня. В связи с этим в зону затопления могут попасть 36 садовых общества Новосибирска, Новосибирского и Колыванского районов из-за превышения нормы запасов воды в горах Алтая на 20%.