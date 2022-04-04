Вскрытие рек произойдет во второй декаде апреля в Новосибирской области

Реки могут вскрыться уже во второй декаде апреля в Новосибирской области – 3 700 жилых домов могут попасть в зону подтопления. Об этом заявил и.о. министра природы Алексей Севастьянов на оперативном совещании в правительстве.
Севастьянов уточнил, что по предварительным расчетам, реки начнут освобождаться от льда уже во второй декаде апреля – это раньше на 2-4 дня. В связи с этим в зону затопления могут попасть 36 садовых общества Новосибирска, Новосибирского и Колыванского районов из-за превышения нормы запасов воды в горах Алтая на 20%.
Если будет наихудшее развитие сценария, то в зоне затопления в Новосибирской области окажутся около 15 населенных пунктов в 12 районах области и Искитима – от этого может пострадать около 3 700 жилых домов, где проживает до 10 тысяч человек.
Также пострадать могут 15 мостов и 146 участков автомобильных дорог.
Напомним, что в ближайшее время воздух продолжит нагреваться, а уже 5 апреля температура достигнет +14 градусов.