Вскрытие рек произойдет во второй декаде апреля в Новосибирской области

Вскрытие рек произойдет во второй декаде апреля в Новосибирской области
Вскрытие рек произойдет во второй декаде апреля в Новосибирской области
Сегодня, 10:53ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В зону подтопления могут попасть 36 садовых общества Новосибирска, Новосибирского и Колыванского районов

Реки могут вскрыться уже во второй декаде апреля в Новосибирской области – 3 700 жилых домов могут попасть в зону подтопления. Об этом заявил и.о. министра природы Алексей Севастьянов на оперативном совещании в правительстве.

Севастьянов уточнил, что по предварительным расчетам, реки начнут освобождаться от льда уже во второй декаде апреля – это раньше на 2-4 дня. В связи с этим в зону затопления могут попасть 36 садовых общества Новосибирска, Новосибирского и Колыванского районов из-за превышения нормы запасов воды в горах Алтая на 20%.

Если будет наихудшее развитие сценария, то в зоне затопления в Новосибирской области окажутся около 15 населенных пунктов в 12 районах области и Искитима – от этого может пострадать около 3 700 жилых домов, где проживает до 10 тысяч человек.

Также пострадать могут 15 мостов и 146 участков автомобильных дорог.

Напомним, что в ближайшее время воздух продолжит нагреваться, а уже 5 апреля температура достигнет +14 градусов.

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