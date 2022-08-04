Как сэкономить на сборах к школе – лайфхаком поделилась мать 10 детей из Новосибирска

Известная в столице Сибири многодетная мама скоромно признается, что её метод обычный и не уникальный. Но наша редакция увидела в нём рациональную трату средств, а это главный ключ к экономии при выборе товаров к школе.
«У меня универсальный подход, как и у всех. Но главное, я запасаюсь школьными принадлежностями ещё во время текущего учебного года. Нужно начинать прям с февраля. Ходишь по магазинам, берешь по 2-4 тетрадки – и траты не заметны. Также ручки, и постепенно каждый раз всё больше и больше набираешь и вот уже к следующему 1 сентября готовы», - рассказала Atas.info Оксана.
Подобным образом мама-героиня поступает с одеждой для своих детей.
«Закупаемся к школе обычно в Ашане, Ленте. С одеждой по-разному. Маленьких можем и в Детском мире одеть, кого-то в «Твое» или других магазинах. Всегда покупаю младшим и средним одежду на 2 года вперед, так сказать, на вырост. Это легче и дешевле, при этом в не сезон всегда большие скидки. Проще, когда в школах есть требования по форме и они сами её закупают по спискам для всех учеников», - отметила собеседница.
Напомним, в Новосибирске с 1 августа начали работать ярмарки школьных товаров, где можно выгодно собрать ребенка. Сейчас многие родители ждут выплаты по 10 000 рублей на детей для подготовки к школе, однако новостей о них нет. Atas.info писал, когда об этих пособиях могут объявить власти.