Распродажа еще не началась: в IKEA рассказали о срыве онлайн-продажи товаров

Распродажа товаров IKEA может стартовать в любую минуту в Новосибирске

IKEA возобновит онлайн распродажу товаров в Новосибирске в любую минуту. Об этом рассказали представители гипермаркета в разговоре с Atas.info, объяснив также, почему произошел сбой на сайте 5 июля.

«Распродажа ещё не началась. Она стартовала сегодня, но из-за технических неполадок была приостановлена, её могут позже возобновить. Это может произойти в любую минуту, нужно следить за обновлениями на сайте IKEA. Сейчас покупатели могут оформить заказ или обсудить все проблемы с товаром, позвонив нам», - сказали в ИКЕА. Сотрудники гипермаркета добавили, что оформленный товар с 5 июля покупатель может вернуть в течение 14 дней. Гарантия на него действует 2 месяца и все подобные вопросы следует решать через звонок на горячую линию магазина. Сейчас ИКЕА принимает заказы по телефону, именно поэтому ожидание в очереди на телефоне может занять до часу. Однако на удивление, вопросы обрабатываются быстро и время до ответа может резко сократиться до нескольких минут. Напомним, распродажа товаров IKEA должна была стартовать во вторник, 5 июля, в 12:00 по МСК. В итоге новосибирцы не смогли ничего купить, корзина не работала, а сайт глючил.

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