Новосибирский врач создает петицию об отмене вызовов на дом после убийства коллеги

Молодую врача-терапевта жестоко убили в подъезде дома в Оренбурге 2 августа, когда она поехала на вызов к пациенту. Девушку не вернуть, а вот изменить систему в сфере здравоохранения ещё не поздно. Так посчитала врач из Новосибирска Елизавета Нагорская - автор петиции об отмене услуги «Вызова на дом».

«Вызовы на дом - пережиток СССР. Считаю, их нужно отменить. Врачи ходят по подъездам, в которых валяются бутылки и шприцы. Однажды я убегала от наркомана на вызове. Эта услуга бесполезная. Сколько ещё врачей должны умереть, чтобы это осознали. В Москве уже давно так не работают. И все хорошо!», - высказалась на своей странице во «ВКонтакте» об убийстве коллеги на вызове врач Нагорская. Медик рассказала, что обычно вызовы на дом не обоснованы. Каждый день десятки таких звонков связаны с симптомами ОРВИ, кашлем, соплями. А врачи ездят в одиночку, без сопровождения к незнакомцам. «Если людям реально плохо, они вызывают скорую или едут туда сами своим ходом. Обосновано идти только к детям или инвалидам. К тому, же на дому мы не можем оказать квалифицированную помощь. Все просто смирились с этим, но нужно что-то делать – это пережиток прошлого», - отметила Atas.info Елизавета. Новосибирская врач создала чат для коллег по всей России. В нём они высказываются об убийстве терапевта, соглашаются с мнением о том, что вызовы на дом нужно отменить. Некоторые вспоминают случаи, когда нападали на них. «Мы создаём петицию. Хотим добиться изменений в нашей системе. Иначе врачи так и будут уходить из поликлиник, не имея возможности там работать и чувствовать себя как минимум защищено», - заключили врачи. Данная петиция скоро появится на сайте change.org. Медики уверены, что она моментально наберет нужное количество подписей. Напомним, в Новосибирской области уже 5 год идут поиски пропавшего после поездки к пациенту на вызов врача Коуракской участковой больницы Романа Килина. О его местонахождении неизвестно с 8 сентября 2017 года.

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