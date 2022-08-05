Новосибирский врач создает петицию об отмене вызовов на дом после убийства коллеги

Новосибирский врач создает петицию об отмене вызовов на дом после убийства коллеги
Новосибирский врач создает петицию об отмене вызовов на дом после убийства коллеги
Сегодня, 15:20ОбществоФото: Елизавета Нагорская/ВК
Молодую врача-терапевта жестоко убили в подъезде дома в Оренбурге 2 августа, когда она поехала на вызов к пациенту. Девушку не вернуть, а вот изменить систему в сфере здравоохранения ещё не поздно. Так посчитала врач из Новосибирска Елизавета Нагорская - автор петиции об отмене услуги «Вызова на дом».

«Вызовы на дом - пережиток СССР. Считаю, их нужно отменить. Врачи ходят по подъездам, в которых валяются бутылки и шприцы. Однажды я убегала от наркомана на вызове. Эта услуга бесполезная. Сколько ещё врачей должны умереть, чтобы это осознали. В Москве уже давно так не работают. И все хорошо!», - высказалась на своей странице во «ВКонтакте» об убийстве коллеги на вызове врач Нагорская.

Медик рассказала, что обычно вызовы на дом не обоснованы. Каждый день десятки таких звонков связаны с симптомами ОРВИ, кашлем, соплями. А врачи ездят в одиночку, без сопровождения к незнакомцам.

«Если людям реально плохо, они вызывают скорую или едут туда сами своим ходом. Обосновано идти только к детям или инвалидам. К тому, же на дому мы не можем оказать квалифицированную помощь. Все просто смирились с этим, но нужно что-то делать – это пережиток прошлого», - отметила Atas.info Елизавета.

Новосибирская врач создала чат для коллег по всей России. В нём они высказываются об убийстве терапевта, соглашаются с мнением о том, что вызовы на дом нужно отменить. Некоторые вспоминают случаи, когда нападали на них. «Мы создаём петицию. Хотим добиться изменений в нашей системе. Иначе врачи так и будут уходить из поликлиник, не имея возможности там работать и чувствовать себя как минимум защищено», - заключили врачи.

Данная петиция скоро появится на сайте change.org. Медики уверены, что она моментально наберет нужное количество подписей.

Напомним, в Новосибирской области уже 5 год идут поиски пропавшего после поездки к пациенту на вызов врача Коуракской участковой больницы Романа Килина. О его местонахождении неизвестно с 8 сентября 2017 года.

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