Пожары, взрыв и задержание депутата - череда происшествий в Новосибирске

Газовый баллон взорвался в дачном доме в СНТ «Аист» под Новосибирским – ожоги получили четыре человека. Также ночью сгорели четыре частных дома, а днем 8 мая 2022 года задержали депутата горсовета Светлану Каверзину. Что произошло за день – в материале Atas.info.

Взрыв газового баллона в частном домике под Новосибирском: Дачный дом загорелся из-за хлопка газового баллона в садовом товариществе «Аист» в Новосибирской области. Из здания экстренно эвакуировали жителей – четверо получили серьезные ожоги тела. Сейчас в реанимации находятся 68-летняя женщина и 67-летний мужчина. Четыре дома в СНТ «Волга» сгорели ночью 8 мая: На других дачах в СНТ «Волга» под Новосибирском сгорели сразу 4 дома. Пожар начался ещё поздно вечером 7 мая, однако ликвидировать его удалось специалистам только под ночь. Огонь уничтожил сараи и другие постройки, но благо из жителей никто не пострадал. Задержание независимого депутата Светланы Каверзиной: Днем силовики задержали по пока не известным причинам депутата горсовета Новосибирска Светлану Каверзину. До суда её отправили в спецприемник. Журналисты предполагают, что арест чиновницы связан с несанкционированной акцией «Бессмертного полка». «Не май-месяц» - снегом замело село в Новосибирской области: Когда утром в Новосибирске было +10, в отдаленном районе региона - в Кыштовке - столбик термометра упал до -1 градуса и деревню засыпало снегом. Однако местные не удивились и рассказали, что подобные погодные эксцессы случаются всегда в начале мая. К слову, уже завтра синоптики обещают резкое потепление в области до +21 градуса. Сожжённые портреты и копоть на могилах Клещихинского кладбища: Жительница Новосибирска пожаловалась на осквернение могилы её прадедушки и прабабушки, а также захоронений на соседних участках на территории Клещихинского кладбища. Девушка рассказала, как придя на погост к родным обнаружила их сожженные портреты, обуглившиеся оградки и копоть на участке. Кто сотворил такое – неизвестно, сибирячка только подозревает, что к подобному привело возгорание на свалке неподалеку.

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