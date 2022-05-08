В зоопарке Новосибирска в День Победы накормят гостей солдатской кашей

Напомним, в Новосибирске животные зоопарка получили праздничные угощения в день Пасхи. На кадрах заметно, как некоторые из подопечных зоопарка поглощают свои подарки, украшенные как пасхальные угощения. Сурикаты, орангутаны и выдры полакомились вкусностями на главный христианский праздник.