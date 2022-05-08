В зоопарке Новосибирска в День Победы накормят гостей солдатской кашей

Новосибирский зоопарк составил программу празднования в День Победы 9 мая 2022 года. Как рассказали представители зоологического парка, всех посетителей ждет концерт.
Торжество начнется в полдень 9 мая. Посетители смогут посмотреть выступления детских коллективов. Также пройдет кормление бурых капуцинов, процесс которого смогут посмотреть все желающие.
На протяжении всего дня будет работать полевая кухня. Каждый новосибирец сможет угоститься солдатской кашей.
Напомним, в Новосибирске животные зоопарка получили праздничные угощения в день Пасхи. На кадрах заметно, как некоторые из подопечных зоопарка поглощают свои подарки, украшенные как пасхальные угощения. Сурикаты, орангутаны и выдры полакомились вкусностями на главный христианский праздник.