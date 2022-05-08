В зоопарке Новосибирска в День Победы накормят гостей солдатской кашей

В зоопарке Новосибирска в День Победы накормят гостей солдатской кашей
В зоопарке Новосибирска в День Победы накормят гостей солдатской кашей
Сегодня, 13:23ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Зоологический парк подготовил веселое празднования Дня победы. Любой желающий может посмотреть концерт и поесть солдатскую кашу. Торжественное начало программы - в полдень.

Новосибирский зоопарк составил программу празднования в День Победы 9 мая 2022 года. Как рассказали представители зоологического парка, всех посетителей ждет концерт.

Торжество начнется в полдень 9 мая. Посетители смогут посмотреть выступления детских коллективов. Также пройдет кормление бурых капуцинов, процесс которого смогут посмотреть все желающие.

На протяжении всего дня будет работать полевая кухня. Каждый новосибирец сможет угоститься солдатской кашей.

Напомним, в Новосибирске животные зоопарка получили праздничные угощения в день Пасхи. На кадрах заметно, как некоторые из подопечных зоопарка поглощают свои подарки, украшенные как пасхальные угощения. Сурикаты, орангутаны и выдры полакомились вкусностями на главный христианский праздник.

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новостизоопаркДень Победы9 мая
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы