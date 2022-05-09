Женщине из Новосибирска сожгли ногти в студии маникюра

Сибирячка решила сделать себе маникюр в салоне на Красном проспекте, но в итоге она получила химический ожог, о чем написала на сайте "Фламп".

Клиентке маникюрного салона сожгли ногти во время процедуры в Новосибирске. Свою жалобу пострадавшая оставила на сайте отзывов «Фламп». По словам женщины, она сделала маникюр в студии в центре города. Врач-подолог подтвердил у нее химический ожог, потому что на ногтях образовались волдыри. После того, как пострадавшая решила исправить маникюр в этом же салоне, она не смогла попасть к мастеру, который выполнял ей работу. Мастер, который ей в итоге снимала покрытие, всем видом показывала, как ей неприятно. Сибирячка уверена, что этот маникюрный салон делает упор только на количество клиентов, но никак не на качество. Напомним, семья порезала руки и ноги в общественном бассейне в Новосибирске. Семья порезала руки и ноги в общественном бассейне в Новосибирске

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