Женщине из Новосибирска сожгли ногти в студии маникюра

Женщине из Новосибирска сожгли ногти в студии маникюра
Женщине из Новосибирска сожгли ногти в студии маникюра
Сегодня, 13:46ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Сибирячка решила сделать себе маникюр в салоне на Красном проспекте, но в итоге она получила химический ожог, о чем написала на сайте "Фламп".

Клиентке маникюрного салона сожгли ногти во время процедуры в Новосибирске. Свою жалобу пострадавшая оставила на сайте отзывов «Фламп».

По словам женщины, она сделала маникюр в студии в центре города. Врач-подолог подтвердил у нее химический ожог, потому что на ногтях образовались волдыри.

После того, как пострадавшая решила исправить маникюр в этом же салоне, она не смогла попасть к мастеру, который выполнял ей работу. Мастер, который ей в итоге снимала покрытие, всем видом показывала, как ей неприятно.

Сибирячка уверена, что этот маникюрный салон делает упор только на количество клиентов, но никак не на качество.

Напомним, семья порезала руки и ноги в общественном бассейне в Новосибирске.

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