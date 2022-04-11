Запас основных товаров сформирован на месяц в Новосибирской области

Запас основных товаров сформирован на месяц в Новосибирской области
Запас основных товаров сформирован на месяц в Новосибирской области
Сегодня, 10:26ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В супермаркетах региона ожидается подорожание продуктов первой необходимости.

В Новосибирской области на 30 дней хватит непродовольственных товаров, а также до нескольких недель сформирован запас социально значимых продуктов. Об этом и многом другом сообщил 11 апреля на оперативном совещании в правительстве региона заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Максим Останин.

Эксперт отметил, что в области дорожают, но не значительно продукты в сетевых магазинах. Так цена на сахар уже выросла на 0,5 % в супермаркетах, однако на 0,3 % снизилась в не сетевых магазинах.

«Большое внимание сейчас уделяется продуктам из борщевого набора. Овощи в целом подорожали на 69 %. В сетевых магазинах – на 1,4 %, в не сетевой рознице – на 0,6 %. При этом ожидается скорый рост», - сказал Максим Останин.

Также министр промышленности, торговли и развития предпринимательства отметил, что в Новосибирской области запаса овощей (картофеля, лука, свёклы, капусты) хватит на 11 дней. При этом непродовольственных товаров – на 30 дней и более.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы