График отключения горячей воды с 12 мая 2022 в Новосибирске: узнать по адресу

Горячую воду начнут отключать в домах Новосибирска с 12 мая 2022 года. Энергетики СГК приступят к испытаниям теплосетей на прочность и дефекты после зимнего сезона для подготовки к следующему. Какие улицы и по какому графику оставят без водоснабжения – читайте на Atas.info.

Сибирская генерирующая компания предупредила новосибирце о завершении отопительного сезона-2022. Следом за отключением тепла в кранах перекрывают горячую воду. Испытания проведут в 13 этапов с 12 мая до 23 июля. Мы узнали, кто первый начнет утро без воды. Адреса указаны ниже: Фото: скриншот с сайта СГК Фото: скриншот с сайта СГК Фото: скриншот с сайта СГК Фото: скриншот с сайта СГК Фото: скриншот с сайта СГК Фото: скриншот с сайта СГК Фото: скриншот с сайта СГК Фото: скриншот с сайта СГК Специалисты также предупредили горожан о том, что места, где проводят ремонт, лучше обходить. Никто не исключает вероятность прорыва трубы под землей – а такие случаи фиксируют регулярно весной и летом. Кроме того, аккуратнее следует быть водителям и полуночникам, которые рискуют провалиться в темное время суток в яму, вырытую для работ на теплотрассе.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter