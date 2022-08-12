Названы самые позорные симптомы COVID-19

Уже доподлинно известно, что из-за «Кентавра» произошли изменения клинической картины. Привычные нам симптомы ушли на второй план, а вместо них появились новые. И они могут показаться многим людям непристойными.
Врачи перечисляют такие выраженные симптомы, как понос и рвота. Ранее СМИ писали о том, что некоторых пациентов это сильно беспокоит, мешает вести обычный образ жизни. И о своих проблемах, вызванных коронавирусом, они стараются не распространяться.
Об этих симптомах Atas.info рассказывал ранее известный врач из Новосибирска Михаил Андрушкевич. Он отметил, что диарея и рвота бывает у 50% заболевших коронавирусом.
«Легкие «Кентавр» не поражает, так было при других штаммах. Наиболее часто пациенты жалуются на симптомы, как при ротавирусе. Также у части людей возникают тревожные расстройства», - сказал специалист.
Врач отметил, что многие новые симптомы схожи с тем, что бывают при обычном ОРВИ и проходят за 5-7 дней. Однако это не повод людям расслабляться и забывать про эпид-санитарные меры.
Напомним, ранее Михаил Михайлович Андрушкевич в интервью Atas.info объяснил, не вредно ли для здоровья вакцинироваться несколько раз в год. Также предупредил об опасности «Кентавра» при его высоком навыке распространения.