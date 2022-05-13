Гонщик на Subaru Legacy из Новосибирска накатал штрафы в Санкт-Петербурге

Судебные приставы нашли злостного нарушителя ПДД из Новосибирска, который накатал штрафов на 50 тысяч рублей в Санкт-Петербурге. На мужчине числилось 78 исполнительных производств.

Сибиряк прописан в селе Киевка Татарского района Новосибирской области, а по факту проживал с семьей в Питере. Поэтому приставу было нелегко отыскать должника. «На турбированном Subaru Legacy с двигателем на 260 лошадиных сил 43-летний мужчина накатал штрафы из-за превышения скорости. Кроме того, на нем числились задолженности по налогам и госпошлине. В общей сумме 50 тысяч рублей», - сообщили в УФССП по региону. С мужчиной связались по телефону, и он пообещал, что всё оплатит. Через два дня долг был погашен. Ранее у новосибирца забрали Nissan March и передали экс-супруге. Мужчина оказался должен дочери по алиментам 400 тысяч рублей. Сибиряк упорно не хотел помогать жене с содержанием своего ребенка, что попал под уголовную статью.

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