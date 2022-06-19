Платье, костюм и прическа: сколько стоит образ на выпускной бал в Новосибирске

Средняя стоимость мужского костюма в Новосибирске составляет 8-10 тысяч рублей. Цена варьируется от 5 до 30 тысяч рублей. Конечно, есть брендовые модели и за 100 тысяч рублей в интернет-магазинах, все зависит только от ваших предпочтений – фасона, материала и комплектации.
Для завершения образа не стоит забывать о сорочке и галстуке. Качественную рубашку можно приобрести в новосибирских магазинах от 2 тысяч рублей. Хоть большинство брендов и ушли из торговых центров, но найти что-то хорошее все же можно.
Также перед выпускным молодым людям стоит посетить парикмахера. Стрижка зависит от стиля, укладки и техники. Примерная стоимость в простых парикмахерских – от 300-500 рублей, а в барбершопах – от тысячи.
Не стоит забывать и о хорошей обуви – это визитная карточка мужчины. Важно, чтобы туфли или лоферы отлично сочетались с костюмом. Стоимость обуви оценивается в среднем от 5 тысяч рублей.
Образ для девушек включает в себя много деталей – платье, макияж, прическа, соответственно затрат на него выходит больше. Многие выпускницы не забывают и про наращивание ресниц, цена которых начинается от 2 500 рублей, а также про маникюр, стоимость которых начинается от 1 000 рублей.
Средняя цена вечернего макияжа в пору выпускных начинается от 1 500 до 5 000 рублей. Мастера готовы приехать даже к вам на дом. В своих услугах новосибирские мастерицы указывают как макияж, так и прическу. Услуга называется «Полный образ на выпускной». В среднем, цена варьируется от 2 500 рублей. Если вы хотите сделать прическу отдельно, то это обойдется вам от 1 500 рублей до 3-х тысяч (простые локоны или красивый хвост стоит 1,5 тысячи).
Кстати, у большинства мастеров есть «тестовый макияж», то есть за несколько дней до торжества вы можете подобрать подходящий вам макияж. В некоторых местах эта услуга бесплатная. Не забывайте записаться на услугу заранее, потому что в последний момент можно попасть к мастеру только на шесть утра, а праздник обычно проходит вечером.
Немаловажный элемент образа – это вечернее платье. Вот уже несколько сезонов пастельные оттенки лидируют в выборе выпускниц. Нежно-голубые, розовые, пудровые и другие цвета являются фаворитом в выборе платья. Но в 2022 году также набирают обороты и яркие образы в синем, оранжевом, фукси и зеленом цветов.
Фасоны наряда в Новосибирске имеются на любой вкус – открытые плечи, бретельки, короткие, длинные, с разрезом. Стоимость простых и лаконичных платьев начинается от 5 000 рублей в шоурумах или торговых центрах. Кроме того, девушки могут взять наряд в аренду, что очень удобно и не затратно. Например, на новосибирских сайтах можно найти всевозможные модели и расцветки платьев от 2,5 или 3 тысяч рублей в сутки.
Если вы хотите что-то элегантное и из дорогих материалов, то минимальные цены на платье в люксовых магазинах начинаются от 20-60 тысяч рублей. Брендовые магазины предлагают одно из самых дорогих платьев от VALENTINO за 439 тысяч рублей, а минимальная стоимость шикарного вечернего костюма начинается от 200 тысяч рублей.
Туфли для девушки такой же важный аксессуар в образе, как и сумочка. К выбору нужно подойти ответственно – чтобы сумка подходила к вашему стилю, а туфли не натирали то торжестве.
Подведем итоги – собраться на выпускной можно бюджетно и дорого, в зависимости от ваших предпочтений. Можно приобрести легкое шифоновое платье за 2-5 тысяч рублей, а можно и за 200 тысяч купить люксовый шикарный наряд. При этом затрат на прическу, макияж и туфли не меньше.
У парней образ выходит бюджетнее, в зависимости от выбора костюма и обуви. Им не нужно наносить макияж или накручивать локоны, но все же укладку сделать важно – для солидности.