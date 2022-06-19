Платье, костюм и прическа: сколько стоит образ на выпускной бал в Новосибирске

Средняя цена вечернего макияжа в пору выпускных начинается от 1 500 до 5 000 рублей. Мастера готовы приехать даже к вам на дом. В своих услугах новосибирские мастерицы указывают как макияж, так и прическу. Услуга называется «Полный образ на выпускной». В среднем, цена варьируется от 2 500 рублей. Если вы хотите сделать прическу отдельно, то это обойдется вам от 1 500 рублей до 3-х тысяч (простые локоны или красивый хвост стоит 1,5 тысячи).