Станет ли платной прививка от COVID-19 вакциной «Спутник Лайт» в Новосибирске

Самую популярную вакцину против коронавируса «Спутник Лайт» уже сделали платной в Тюмени. Новосибирцы обеспокоены тем, что скоро это нововведение дойти до нашего региона.

Привиться «Лайтом» в Тюмени сейчас можно за 730 рублей. Если вакцинация станет платной и в Новосибирской области, то тарифы, наверняка, не будут отличаться. Отметим, «Спутник Лайт» пользовался большим спросом у населения из-за введения одного компонента. В отличии от старшего брата «Спутника V» организму хватало всего одного укола «лайта» для насыщения организма нужными элементами для борьбы с вирусом. Больше всего она радовала путешественников, которым не приходилось проходить две процедуры в месяц ради поездки за границу. В Минздраве Новосибирской области Atas.info заверили, что в нашем регионе не планируется вводить платную прививку этим препаратом или каким-нибудь другим. Вакцины закупают из средств бюджета страны.

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