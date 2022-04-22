Все выплаты женам и детям военнослужащих – полный список пособий по линии ПФР

Все выплаты женам и детям военнослужащих – полный список пособий по линии ПФР
Все выплаты женам и детям военнослужащих – полный список пособий по линии ПФР
Сегодня, 14:19ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

Жены и дети военных из Новосибирской области могут рассчитывать на пособия

Беременные жены, вдовы и дети военнослужащих претендуют на получение разовой и в некоторых случаях ежемесячной выплаты. При каких условиях пособия положены и их размеры – рассказываем в материале Atas.info.

Единовременную выплату в праве получить беременная жена военнослужащего по призыву, которая находится на сроке не менее 180 дней. Тоже касается, если муж учится на первом курсе военного училища. Размер выплаты в Новосибирской области составляет 38 904, 91 рубля.

Также ежемесячное пособие назначает Пенсионный фонд России детям военнослужащего по призыву. Выплата составляет в нашем регионе 16 673,54 рубля в месяц. Она выплачивается со дня рождения ребенка, но не ранее дня начала отцом военной службы по призыву.

Ребенку штатного военного назначается ежегодная выплата на летний оздоровительный отдых. Её могут получить только ученики общеобразовательных школ. Размер с учетом районного коэффициента в нашем регионе составляет 29 511,38 руб.

Ещё ежемесячно получают 3 202, 26 рубля по линии ПФР дети, погибшего при исполнении служебных обязанностей или умершего вследствие военной травмы военнослужащего. Также на пособие претендуют вдовы и совершеннолетние дети-инвалиды.

Один раз в 10 лет единовременную выплату на ремонт дома получают члены семьи солдата-военного или сотрудника силовых ведомств, который погиб и был кормильцем в семье. К получателям относятся вдовы (вдовцы) и дети. А размер пособия рассчитывается путем умножения стоимости ремонта 1 кв. метра площади частного дома.

Кроме того, эти категории новосибирцев могут получить компенсацию коммунальных платежей в размере 60% расходов. Речь также о разовом вызове электрика или сантехника, установке стационарного телефона и абонентскую плату.

Кроме того, на ежемесячную компенсацию имеют право члены семьи погибшего военного, инвалида из-за боевой травмы. Её размер зависит от категории лиц.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы