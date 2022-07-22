34-летняя женщина с особенностями пропала без вести в Новосибирске

В Новосибирске пропала 34-летняя Оксана Осипова – она ушла из дачи 16 июля для поездки в город, но так и не вернулась. Информацию предоставили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Известно, что у женщины имеются физиологические и психологические особенности, поэтому её срочно нужно найти, чтобы ничего не произошло. В день пропажи она находилась на даче, а затем поехала в Новосибирск для проверки квартиры и полива цветов, после этого и пропала. После полуночи её телефон перестал выходить на связь, а затем выяснилось, что спустя день женщина ездила на автобусе, но так и не связывалась с родственниками. Приметы Оксаны: рост 167, телосложение нормальное, темно-русые волосы, голубые глаза. Была одета в синюю майку, черные леггинсы и черные кроссовки.

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