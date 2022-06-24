Температура воды в Оби и водохранилище на выходные на 25 и 26 июня 2022

Погода прогнозируется приятная для отдыха на природе – на улице ожидается до +31 градуса жары. Однако возможны кратковременные дожди в некоторый районах, а если наступит гроза, то может пойти и ливень, поэтому стоит к этому готовиться и знать место, куда можно укрыться от стихии.
По данным графиков, температура воды в водоемах Новосибирской области все время идет на повышение – она опускалась только один раз 18 июня, когда была прохладная погода.
Специалисты также измерили уровень воды в Оби – он составляет 120 сантиметров, а в Новосибирском водохранилище 600 см.
Стоит отметить, что городские власти рекомендовали местным жителям пока не купаться в реках и озерах из-за грязной воды – она такой стала из-за продолжительных дождей.