Температура воды в Оби и водохранилище на выходные на 25 и 26 июня 2022

Температура воды в Оби и водохранилище на выходные на 25 и 26 июня 2022
Температура воды в Оби и водохранилище на выходные на 25 и 26 июня 2022
24 июня, 14:47ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Река Обь и Обское водохранилище в Новосибирске прогрелись до комфортного для купания +21 градуса, а к выходным 25 и 26 июня 2022 года вода может стать еще теплее. Информация взята с сайта Западно-Сибирского гидрометцентра.

Погода прогнозируется приятная для отдыха на природе – на улице ожидается до +31 градуса жары. Однако возможны кратковременные дожди в некоторый районах, а если наступит гроза, то может пойти и ливень, поэтому стоит к этому готовиться и знать место, куда можно укрыться от стихии.

По данным графиков, температура воды в водоемах Новосибирской области все время идет на повышение – она опускалась только один раз 18 июня, когда была прохладная погода.

Специалисты также измерили уровень воды в Оби – он составляет 120 сантиметров, а в Новосибирском водохранилище 600 см.

Стоит отметить, что городские власти рекомендовали местным жителям пока не купаться в реках и озерах из-за грязной воды – она такой стала из-за продолжительных дождей.

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