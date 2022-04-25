Две акции в честь Дня Победы стартуют в Новосибирске с 27 апреля

Накануне Дня Победы 27 апреля в Новосибирске состоятся акции «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика». Об этом сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов в ходе пресс-конференции в ТАСС.
По словам Нелюбова, традиционная акция «Георгиевская ленточка» - это символ воинской славы, который каждый носит у сердца в знак уважения к подвигу. В Новосибирске организуют 250 точек выдачи ленточек. Всего их подготовлено 150 000 штук.
«Ещё одна благотворительная акция «Красная гвоздика» тоже начнется 27 апреля. Приобретая значки, новосибирцы жертвуют средства в счет помощи ветеранам боевых действий и участникам ВОВ», - уточнил Нелюбов.
Также заместитель губернатора напомнил о других событиях - «Сад памяти», «Окно победы» и другие, которые пройдут в Новосибирской области в офлайн-формате.