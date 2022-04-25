Половина новосибирцев мечтают сбежать в другие регионы

Почти половина жителей Новосибирска мечтает переехать из города в другой регион на постоянное место жительства. Исследование провели аналитики hh.ru.
За последние два года количество желающих уехать из Новосибирской области выросло на 4%. По состоянию на 2022 год желание переехать выразили 48% респондентов. В 2020 году количество достигало 44% опрошенных людей.
Чаще всего уехать хотят юристы, рекруты, маркетологи, администраторы и специалисты по продажам. Большинство выразили желание переехать в Москву, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Соискатели отмечают, что в этих регионах комфортный климат и большие зарплаты.
«Ради зарплаты на переезд чаще других согласны юристы (57%) и работники производств (56%), а ради городской среды – маркетологи (58%). Климат наиболее важен для административного персонала (53%)», – рассказали в службе исследований hh.ru.
Напомним, в Новосибирской области население сократилось на 5,5 тысяч человек за год. Естественная убыль населения Новосибирской области достигла 19 тысяч человек, а убыль за год составила 5,5 тысяч человек. Об этом сообщили в «Новосибирскстате».