Половина новосибирцев мечтают сбежать в другие регионы

Половина новосибирцев мечтают сбежать в другие регионы
Половина новосибирцев мечтают сбежать в другие регионы
Сегодня, 15:42ОбществоФото: pixabay.com
Чаще всего жители города хотят уехать в Москву и Краснодарский край.

Почти половина жителей Новосибирска мечтает переехать из города в другой регион на постоянное место жительства. Исследование провели аналитики hh.ru.

За последние два года количество желающих уехать из Новосибирской области выросло на 4%. По состоянию на 2022 год желание переехать выразили 48% респондентов. В 2020 году количество достигало 44% опрошенных людей.

Чаще всего уехать хотят юристы, рекруты, маркетологи, администраторы и специалисты по продажам. Большинство выразили желание переехать в Москву, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Соискатели отмечают, что в этих регионах комфортный климат и большие зарплаты.

«Ради зарплаты на переезд чаще других согласны юристы (57%) и работники производств (56%), а ради городской среды – маркетологи (58%). Климат наиболее важен для административного персонала (53%)», – рассказали в службе исследований hh.ru.

Напомним, в Новосибирской области население сократилось на 5,5 тысяч человек за год. Естественная убыль населения Новосибирской области достигла 19 тысяч человек, а убыль за год составила 5,5 тысяч человек. Об этом сообщили в «Новосибирскстате».

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