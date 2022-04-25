Половина новосибирцев мечтают сбежать в другие регионы

Напомним, в Новосибирской области население сократилось на 5,5 тысяч человек за год. Естественная убыль населения Новосибирской области достигла 19 тысяч человек, а убыль за год составила 5,5 тысяч человек. Об этом сообщили в «Новосибирскстате».