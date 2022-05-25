Самые богатые руководители НИИ Академгородка: изучаем декларации управленцев СО РАН

Самые богатые руководители НИИ Академгородка: изучаем декларации управленцев СО РАН
Самые богатые руководители НИИ Академгородка: изучаем декларации управленцев СО РАН
Сегодня, 21:04ОбществоФото: Артем Шершнев
Директоры научных институтов в Новосибирске в среднем получают неплохую зарплату. При этом доходы конкретных руководителей НИИ в Академгородке могут отличаться в несколько раз

Самым высокооплачиваемым директором НИИ новосибирского Академгородка по итогам 2021 года стала руководитель института философии и права Марина Вольф. Ее задекларированный доход составил 12.187 млн рублей. Она не замужем, ездит на BMW X1, в собственности имеет два земельных участка общей площадью около 859 квадратных метра и две квартиры площадью 121 и 29 квадратных метра.

10.626 миллионов рублей заработал за прошлый год руководитель института вычислительной математики им. Г.И. Марчука Михаил Марченко. Доход его жены составил 588 420 тысяч рублей. Машин у супругов нет, в собственности академика числится квартира площадью 72 квадратных метра, еще две квартиры 56 и 57 квадратных метров принадлежат его жене.

Замыкает тройку лидеров Дмитрий Маркович, директор института теплофизики им. С.С. Кутателадзе, который заработал за 2021 год 9.43 млн рублей. Заработок супруги - 695 237 тысяч. Ученый ездит на Audi A6 и вместе с женой владеет квартирой площадью 147 квадратных метра, у супруги есть личные участок земли площадью 1200 квадратных метра.

У большинства руководителей институтов Новосибирского научного центра денежные поступления в 2021 году колебались в районе 4-5 миллионов рублей. Но есть и яркие исключения в меньшую сторону.

Аутсайдером по размеру зарплаты стал директор института систем информатики им. А.П. Ершова. Андрей Пальянов. Он задекларировал доход в размере 1.587 млн рублей. Вместе с супругой он владеет квартирой площадью 62 квадратных метра, в семье есть машина Mitsubishi Outlander, годовой заработок супруги составил 259 358 тысяч рублей.

Владимир Андроханов, возглавляющий институт почвоведения и агрохимии заработал 1.873 млн рублей, но удивил обилием движимой и недвижимой собственности. Он владеет машинами Nissan X-Trail и УАЗ-469Б, в личной собственности имеет два земельных участка общей площадью более 20000 квадратных метров, два дома 70 и 205 квадратных метра и три небольшие квартиры. У супруги, которая за год заработала 209 337 тысячи рублей, в собственности нет ничего.

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