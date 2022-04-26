Силовикам повысят зарплату на 4% в 2022 году – Мишустин подписал постановление

Силовикам повысят зарплату на 4% в 2022 году – Мишустин подписал постановление
Силовикам повысят зарплату на 4% в 2022 году – Мишустин подписал постановление
Сегодня, 11:29ОбществоФото: pixabay.com
Вице-премьер России Михаил Мишустин подписал постановление об индексации окладов силовикам в 1,04 раза.

Серьезная экономическая ситуация в 2022 году в России побудила властей внепланово проиндексировать зарплаты бюджетникам, увеличить МРОТ и пенсии. На сегодняшний день известно, что повышение будет, но коснется оно только военных и силовиков. Постановление № 719 подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23 апреля.

Ещё в марте глава государства Владимир Путин поручил правительству проработать предложения по увеличению окладов и отчитаться до 20 апреля, но сроки затянулись. В пятницу, 23 апреля, на официальном портале правовой информации вышло постановление об индексации зарплат военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов на 4% с 1 октября 2022 года.

Повышение окладов в 1,04 раза коснется военнослужащих, проходящим службу по контракту и призыву. Также сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы, судебных приставов, таможенников, сотрудников федеральной противопожарной службы и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Кроме того, согласно постановлению, увеличат в 1,04 раза пенсии экс-сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков. Это касается и членов их семей.

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