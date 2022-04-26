Силовикам повысят зарплату на 4% в 2022 году – Мишустин подписал постановление

Ещё в марте глава государства Владимир Путин поручил правительству проработать предложения по увеличению окладов и отчитаться до 20 апреля, но сроки затянулись. В пятницу, 23 апреля, на официальном портале правовой информации вышло постановление об индексации зарплат военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов на 4% с 1 октября 2022 года.