День города Новосибирска-онлайн: где можно посмотреть прямую трансляцию и фейерверк

День города Новосибирска – прямая трансляция с празднования 129-летия

26 июня 2022 года новосибирцы отмечают 129 лет со дня основания города Новосибирска. В течение дня продолжаются праздничные программы во многих районах и парках города. Основное торжество идет на Михайловской набережной. Посмотреть на событие можно и онлайн – через прямую трансляцию, а где именно-в материале Atas.info.

Следить за происходящим можно не только лично, но и онлайн. Сохраняйте список сайтов, где можно посмотреть прямой эфир. Праздник на Михайловской набережной смотрите по ссылкам: - На сайте трансляций Новосибирска tv.novo-sibirsk - На YouTube-канале «МЭР_И_Я» - На странице мэрии Новосибирска в сети ВКонтакте Увидеть праздничный концерт со звездами МузТВ в 20:00, а также фестиваль фейерверков можно по ссылкам: - На телеканале ОТС - На YouTube-канале ОТС Также посмотрите на уточненную программу Дня города в Новосибирске 26 июня 2022. Расписание самых интересных событий и шоу в программе праздника День города по районам, и время - во сколько они начинаются, в материале Atas.info.

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