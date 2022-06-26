День города Новосибирска-онлайн: где можно посмотреть прямую трансляцию и фейерверк

День города Новосибирска-онлайн: где можно посмотреть прямую трансляцию и фейерверк
День города Новосибирска-онлайн: где можно посмотреть прямую трансляцию и фейерверк
Вчера, 15:24ТехнологииФото: Эмилия Губарева / atas.info

День города Новосибирска – прямая трансляция с празднования 129-летия

26 июня 2022 года новосибирцы отмечают 129 лет со дня основания города Новосибирска. В течение дня продолжаются праздничные программы во многих районах и парках города. Основное торжество идет на Михайловской набережной. Посмотреть на событие можно и онлайн – через прямую трансляцию, а где именно-в материале Atas.info.

Следить за происходящим можно не только лично, но и онлайн. Сохраняйте список сайтов, где можно посмотреть прямой эфир.

Праздник на Михайловской набережной смотрите по ссылкам:

- На сайте трансляций Новосибирска tv.novo-sibirsk

- На YouTube-канале «МЭР_И_Я»

- На странице мэрии Новосибирска в сети ВКонтакте

Увидеть праздничный концерт со звездами МузТВ в 20:00, а также фестиваль фейерверков можно по ссылкам:

- На телеканале ОТС

- На YouTube-канале ОТС

Также посмотрите на уточненную программу Дня города в Новосибирске 26 июня 2022. Расписание самых интересных событий и шоу в программе праздника День города по районам, и время - во сколько они начинаются, в материале Atas.info.

Сюжеты:
День города 2022
Материалы по теме:
2022сегодняДень городапраздник
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы