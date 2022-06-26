День города Новосибирска-онлайн: где можно посмотреть прямую трансляцию и фейерверк

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Праздник на Михайловской набережной смотрите по ссылкам:
- На сайте трансляций Новосибирска tv.novo-sibirsk
- На YouTube-канале «МЭР_И_Я»
- На странице мэрии Новосибирска в сети ВКонтакте
Увидеть праздничный концерт со звездами МузТВ в 20:00, а также фестиваль фейерверков можно по ссылкам:
- На телеканале ОТС
- На YouTube-канале ОТС
Также посмотрите на уточненную программу Дня города в Новосибирске 26 июня 2022. Расписание самых интересных событий и шоу в программе праздника День города по районам, и время - во сколько они начинаются, в материале Atas.info.