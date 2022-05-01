Задержан водитель, насмерть сбивший пешехода под Новосибирском

Задержан водитель, насмерть сбивший пешехода под Новосибирском
Задержан водитель, насмерть сбивший пешехода под Новосибирском
Сегодня, 12:20ТранспортФото: ГИБДД НСО
Авария произошла поздно вечером 29 апреля на автодороге. Как рассказали в ГИБДД, водитель сбил пешехода и скрылся с места преступления, побоявшись ответственности. Теперь ему грозит от 5 лет лишения свободы.

В Новосибирской области удалось задержать водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся в неизвестном направлении. Об этом передают в ГИБДД.

Сама авария произошла около 23:55 в пятницу, 29 апреля. На 30-м километре трассы Барабинск-Здвинск водитель на автомобиле ВАЗ-2107 сбил 45-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался.

Как рассказали в Госавтоинспекции, автомобилист скрылся с места преступления. Его искали в Куйбышевском районе по камерам видеонаблюдения. Когда злоумышленника удалось вычислить, его задержали.

Выяснилось, что виновником аварии был 49-летний житель села Абрамово. По его словам, он не заметил пешехода из-за света фар встречной машины. Автомобиль не успел затормозить и наехал на человека, а испугавшийся мужчина побоялся ответственности и уехал с места аварии.

Сейчас с новосибирцем проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Водителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Напомним, также в Новосибирске 15-летняя девочка попала в реанимацию после ДТП двух машин. Авария произошла в субботу, 30 апреля в Кировском районе. После столкновения два человека доставлены в больницу - водитель и несовершеннолетняя пассажирка.

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