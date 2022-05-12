«ГАЗель» вспыхнула на проспекте Дзержинского в Новосибирске

Пожар произошел в ночь с 11 на 12 мая на проспекте Дзержинского, о чем сообщили в ГУ МЧС.

В Новосибирске «ГАЗель» дотла сгорела на улице. В соцсетях появилось видео с момента возгорания. Видео: АСТ-54 Инцидент произошел ночью 12 мая 2022 года на проспекте Дзержинского. Сначала свою машину пытался тушить владелец, однако позже не рассчитал свои силы и вызвал спасателей. Как рассказали в ГУ МЧС, у грузового авто загорелся моторный отсек и приборная панель. Огонь удалось ликвидировать спустя 5 минут. Все обошлось без пострадавших. Напомним, в Новосибирске на остановке «Почтовая» в Дзержинском районе вспыхнул трамвай, который перевозил пассажиров по маршруту №14. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

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