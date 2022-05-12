«ГАЗель» вспыхнула на проспекте Дзержинского в Новосибирске

«ГАЗель» вспыхнула на проспекте Дзержинского в Новосибирске
«ГАЗель» вспыхнула на проспекте Дзержинского в Новосибирске
Сегодня, 09:51ТранспортФото: АСТ-54
Пожар произошел в ночь с 11 на 12 мая на проспекте Дзержинского, о чем сообщили в ГУ МЧС.

В Новосибирске «ГАЗель» дотла сгорела на улице. В соцсетях появилось видео с момента возгорания.

Видео:АСТ-54

Инцидент произошел ночью 12 мая 2022 года на проспекте Дзержинского. Сначала свою машину пытался тушить владелец, однако позже не рассчитал свои силы и вызвал спасателей.

Как рассказали в ГУ МЧС, у грузового авто загорелся моторный отсек и приборная панель. Огонь удалось ликвидировать спустя 5 минут. Все обошлось без пострадавших.

Напомним, в Новосибирске на остановке «Почтовая» в Дзержинском районе вспыхнул трамвай, который перевозил пассажиров по маршруту №14. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новостипроисшествиясегодняпожар
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы