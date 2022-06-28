Самую большую транспортную развязку в Европе строят в Новосибирске - будет 25 съездов

Минтранс объяснил, куда потратят 4,6 млрд на четвертый мост в Новосибирске

Российское правительство выделило Новосибирской области 4,6 миллиарда рублей – на эти деньги в городе достроят масштабный четвертый мост через реку Обь.

Одна часть денежных средств пойдет на возведение транспортной развязки на левом берегу. Когда проект полностью реализуется, схему движения автомобилей полностью изменят. Правительство НСО не раз отмечало, что многоуровневая транспортная развязка моста не имеет европейских аналогов. Она включает 25 съездов, 7 эстакад и 4 надземных переходов для пешеходов. «Развязка включает в себя 25 съездов, путепровод тоннельного типа в створе улицы Станиславского, 7 эстакад и 4 надземных пешеходных перехода. Это уникальное инженерное сооружение данного типа на территории России», –рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский. Министерство транспорта информирует, что строительство четвертого моста идет в соответствии с графиком. Ввести конструкцию в эксплуатацию планируют в 2023 году.

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