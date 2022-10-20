Согласно указу Владимира Путина «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756», территории Российской Федерации разделены по принципу разных уровней готовности на фоне объявления военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
Такой режим введен в четырех новых регионах России, и он вводит наиболее жесткие ограничения. Он предусматривает особый режим пересечения административных границ этих территорий, возможность отселения жителей в безосные места, ограничение свободы передвижения и выбора места жительства, ограничение движения автомобилей.
Военное положение позволяет ввести комендантский час и военную цензуру, отменить конституционную норму на свободу собраний и право на забастовки. Силовики получают право личного досмотра людей, их машин и квартир. Деятельность политических партий и общественных организаций может быть приостановлена, если она "подрывает в условиях военного положения оборону и безопасность РФ".
Конкретные меры будут определены президентским указом. Ответственность за их реализацию возложена на глав регионов, хотя в законе "О военном положении" говорится, что часть полномочий обеспечению ограничительных мер может быть передана "органам военного управления".
Такой режим введен в регионах, расположенных вблизи государственной границы с Украиной. Речь идет о Крыме и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Губернаторов обязали провести так называемые "мобилизационные мероприятия" в сфере экономики. Глав регионов наделили полномочиями отселения жителей с конкретных территорий в случае опасности для их жизни и здоровья и правом введения особого режима въезда и выезда из региона. Кроме того, губернаторы могут вводить ограничения на передвижение транспорта и издавать документы, регламентирующие досмотр автомобилей.
Он введен в регионах, которые входят в состав Центрального и Южного федеральных округов (кроме тех южных территорий, где действует режим "среднего уровня"). Он предписывает губернаторам обеспечить проведение мероприятий по территориальной и гражданской обороне и дает право вводить ограничения на передвижение транспорта.
Он введен во всех остальных регионах России, которые не были упомянуты выше. Этот уровень не подразумевает под собой каких-то ограничений для жителей, однако возлагает на глав субъектов федерации обязанности по проведению мероприятий для защиты граждан от чрезвычайных ситуаций, а также для "удовлетворения нужд вооруженных сил РФ". Кроме того, губернаторы смогут принимать дополнительные меры для поддержания общественной безопасности и безопасности объектов критически важной инфраструктуры.
Именно режим базовой готовности введен в Новосибирской области.