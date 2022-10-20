Он введен во всех остальных регионах России, которые не были упомянуты выше. Этот уровень не подразумевает под собой каких-то ограничений для жителей, однако возлагает на глав субъектов федерации обязанности по проведению мероприятий для защиты граждан от чрезвычайных ситуаций, а также для "удовлетворения нужд вооруженных сил РФ". Кроме того, губернаторы смогут принимать дополнительные меры для поддержания общественной безопасности и безопасности объектов критически важной инфраструктуры.