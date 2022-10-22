450 тыс. рублей заплатит батутный парк «РИО kids» за сломанную спину ребенка

Как рассказала мама мальчика, в «РИО kids» ей предложили в качестве компенсации 50 тыс. рублей, но она отказалась и пошла в суд. Собственница батутного парка вину не признала, объяснив произошедшее случайным стечением обстоятельств.
“Суд взыскал 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также стоимость кровати для мальчика - 20 тысяч рублей. Так как индивидуальный предприниматель до самого последнего момента отказывалась признавать свою вину и удовлетворять требования потребителя в досудебном порядке, суд также взыскал штраф в размере 50 процентов от присужденной суммы”, - рассказал адвокат родительницы.
Инцидент произошел весной этого года на детском празднике. Мальчик бежал по навесному мостику, конструкция не выдержала, и ребенок упал навзничь с двухметровой высоты.
Сначала ребенок чувствовал себя нормально, но следующим утром пожаловался на боль в спине. В больнице у него диагностировали компрессионный перелом позвоночника, который требует длительного курса лечения и реабилитации.
В ближайшее время против предпринимательницы может быть возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)" - судебно-медицинская экспертиза установила, что здоровью мальчика был причинен тяжкий вред.