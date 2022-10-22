450 тыс. рублей заплатит батутный парк «РИО kids» за сломанную спину ребенка

“Суд взыскал 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также стоимость кровати для мальчика - 20 тысяч рублей. Так как индивидуальный предприниматель до самого последнего момента отказывалась признавать свою вину и удовлетворять требования потребителя в досудебном порядке, суд также взыскал штраф в размере 50 процентов от присужденной суммы”, - рассказал адвокат родительницы.