Монолитные каркасы трех поликлиник возвели в Новосибирске

"К сегодняшнему дню строители завершили возведение монолитных каркасов поликлиник №2, 7 и 27. Это два четырёхэтажных и одно шестиэтажное здание в Октябрьском и Заельцовском районах Новосибирска. Общая строительная готовность трёх объектов сегодня оценивается в 40-44 %", - говорится в сообщении компании.