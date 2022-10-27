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Монолитные каркасы трех поликлиник возвели в Новосибирске

27 октября 13:50
Фото: Группа "ВИС"
Группа "ВИС" возвела в Октябрьском и Заельцовском районах Новосибирска монолитные каркасы трех поликлиник, строящихся в рамках государственно-частного партнерства.

"К сегодняшнему дню строители завершили возведение монолитных каркасов поликлиник №2, 7 и 27. Это два четырёхэтажных и одно шестиэтажное здание в Октябрьском и Заельцовском районах Новосибирска. Общая строительная готовность трёх объектов сегодня оценивается в 40-44 %", - говорится в сообщении компании.

В поликлинике № 2, расположенной на ул. Снежной, ведутся внутренние работы: рабочие уложили кирпичные перегородки и завершают установку стен из газобетонных блоков. Также прокладывается силовое электрооборудование и ведется монтаж системы отопления и кабельной сети.

"В городской клинической поликлинике №7 на ул. Пролетарской монтаж окон выполнен на 95 %, устройство кровли – на 75 %. Ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем: сети электро- и водоснабжения, вентиляции и кондиционирования. Завершён монтаж внутриплощадочных тепловых сетей", - информирует “ВИС”.

На стройплощадке будущей консультативно-диагностической поликлиники №27 на ул. Ереванской идут аналогичные работы, добавили в компании.

Ранее Новосибирские власти разрешили строительство 27-этажного жилого дома недалеко от площади Станиславского, в дальнейшем планируется возвести еще три таких объекта.

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#Дмитрий Малов#Общество#Город#Новосибирск#Поликлиники#Строительство
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