В Новосибирске объявлен тендер на ремонт ворот здания по адресу ул. Чаплыгина, 36. Особняк, построенный в начале 20 века, занимает областной Центр русского фольклора и этнографии, он и выступает заказчиком работ.
Стоимость контракта 1 280 000 рублей. Победитель тендера должен обладать лицензией на ремонт объектов культурного наследия. По условиям конкурса, он должен отремонтировать кованные въездные ворота, которые примыкают к зданию и установить на них систему автоматического открывания.
Тем временем, специалисты государственной инспекции по охране объектов культурного наследия приступили к экспертным работам, которые должны дать ответ на вопрос, можно ли считать дом, построенный в 1953 году в стиле сталинского ампира в начале проспекта Дзержинского объектом культурного наследия.