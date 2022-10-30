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Ворота старинного особняка в Новосибирске отремонтируют за 1.2 млн рублей

Сегодня, 11:18
Фото: 2GIS
Купеческий особняк был взят на государственную охрану в 1987 году
Центр русского фольклора и этнографии, расположенный в старинном доме в центре Новосибирска, объявил тендер на ремонт ворот здания

В Новосибирске объявлен тендер на ремонт ворот здания по адресу ул. Чаплыгина, 36. Особняк, построенный в начале 20 века, занимает областной Центр русского фольклора и этнографии, он и выступает заказчиком работ.

Стоимость контракта 1 280 000 рублей. Победитель тендера должен обладать лицензией на ремонт объектов культурного наследия. По условиям конкурса, он должен отремонтировать кованные въездные ворота, которые примыкают к зданию и установить на них систему автоматического открывания.  

Тем временем, специалисты государственной инспекции по охране объектов культурного наследия приступили к экспертным работам, которые должны дать ответ на вопрос, можно ли считать дом, построенный в 1953 году в стиле сталинского ампира в начале проспекта Дзержинского объектом культурного наследия.

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