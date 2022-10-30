Тем временем, специалисты государственной инспекции по охране объектов культурного наследия приступили к экспертным работам, которые должны дать ответ на вопрос, можно ли считать дом, построенный в 1953 году в стиле сталинского ампира в начале проспекта Дзержинского объектом культурного наследия.