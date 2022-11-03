Новый жилой комплекс появится в Новосибирске

Еще в 2019 году ООО "СК-Инвест" подписало с мэрией договор о расселении старой застройки и возведении новых домов на улицах Костычева, Вертковской, переулков 3-го Серафимовича и 3-го Римского-Корсакова.
Расселение последней двухэтажки закончилось 3 ноября, на эту же дату назначено начало демонтажа здания.
Публичной презентации проекта нового комплекса еще не было, однако застройщик обещает представить план будущего дома в январе-феврале 2023 года.
Ранее застройщик СЗ "Дом-Строй" ввел в эксплуатацию 27-этажный жилой дом на ул. Державина в Новосибирске.