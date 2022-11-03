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Новый жилой комплекс появится в Новосибирске

Сегодня, 13:13
Фото: 1MI
Строящийся дом
Место деревянных двухэтажных домов на границе Кировского и Ленинского района Новосибирска скоро займут 18-этажные небоскребы

Еще в 2019 году ООО "СК-Инвест" подписало с мэрией договор о расселении старой застройки и возведении новых домов на улицах Костычева, Вертковской, переулков 3-го Серафимовича и 3-го Римского-Корсакова.

Расселение последней двухэтажки закончилось 3 ноября, на эту же дату назначено начало демонтажа здания.

Публичной презентации проекта нового комплекса еще не было, однако застройщик обещает представить план будущего дома в январе-феврале 2023 года.

Ранее застройщик СЗ "Дом-Строй" ввел в эксплуатацию 27-этажный жилой дом на ул. Державина в Новосибирске.

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#Общество#Город#Бизнес#Новосибирск#Новый дом#Жилой комплекс#Расселение двухэтажек
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