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Бронзовое лицо, вывоз мусора подешевеет, жалобы мобилизованных - итоги дня

Сегодня, 00:00
Фото: wikimedia
Ночной Новосибирск
Журналисты Atas.info собрали главные новости субботы
10 пассажиров с билетами на руках не смогли сесть в самолет S7 в Новосибирске
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Из-за технических проблем авиакомпании  S7 пассажирам рейса Новосибирск - Самарканд не хватило мест на борту самолета.

Елки за 500 000 рублей и выше предлагают в магазинах в Новосибирске перед Новым годом
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Перед новогодними праздниками цены на искусственные ели в Новосибирске подскочили до полумиллиона рублей и выше. Интернет-магазины в ноябре 2022 предлагают ели всех размеров из разных материалов от пластика до искусственного камня.

Вывоз мусора подешевеет в Новосибирской области 1.12.2022 после проверки прокуратуры
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Руководитель регионального департамента по тарифам Гарей Асмодьяров заявил о снижении тарифа на вывоз мусора в Новосибирске более чем на 10 процентов.

Новосибирск на седьмом месте в списке самых атмосферных городов России для отдыха
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Новосибирск вошел в топ-10 атмосферных городов России по версии аналитиков Tvil.ru.

В комитете солдатских матерей рассказали, на что жалуются мобилизованные новосибирцы
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Мобилизованные жители Новосибирской области жалуются на некачественное обмундирование, скудное питание и плохое лечение, сообщила “Сиб.фм” председатель регионального комитета солдатских матерей Ольга Головина.

Новосибирцы не поддержали установку бронзового лица на Красном проспекте
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В первой половине ноября в новосибирской мэрии обсуждали установку в центре города арт-объекта “Архитектура”. Все представители общественности выступили против огромного бронзового лица.

#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Итоги дня
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