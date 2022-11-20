Бронзовое лицо, вывоз мусора подешевеет, жалобы мобилизованных - итоги дня

Из-за технических проблем авиакомпании S7 пассажирам рейса Новосибирск - Самарканд не хватило мест на борту самолета.
Перед новогодними праздниками цены на искусственные ели в Новосибирске подскочили до полумиллиона рублей и выше. Интернет-магазины в ноябре 2022 предлагают ели всех размеров из разных материалов от пластика до искусственного камня.
Руководитель регионального департамента по тарифам Гарей Асмодьяров заявил о снижении тарифа на вывоз мусора в Новосибирске более чем на 10 процентов.
Новосибирск вошел в топ-10 атмосферных городов России по версии аналитиков Tvil.ru.
Мобилизованные жители Новосибирской области жалуются на некачественное обмундирование, скудное питание и плохое лечение, сообщила “Сиб.фм” председатель регионального комитета солдатских матерей Ольга Головина.
В первой половине ноября в новосибирской мэрии обсуждали установку в центре города арт-объекта “Архитектура”. Все представители общественности выступили против огромного бронзового лица.