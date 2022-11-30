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Суд рассмотрит дело о насилии над двухлетним ребенком

Сегодня, 13:28
Фото: 1MI

Следственный комитет РФ по НСО завершил расследование дела о насилии над мальчиком

О завершении следственного процесса и передаче материалов дела в суд сообщает новосибирское издание НГС со ссылкой на СК РФ.

По информации издания, дело было передано в суд еще неделю назад. Главным подозреваемым в насилии над ребенком стал отчим мальчика. 18-летний житель города Барабинск, сожительствующий с матерью потерпевшего, в скором времени предстанет перед судом.

Параллельно с этим СК Бабушкинского района продолжает расследование по делу о халатности местной службы опеки. Они подозреваются в неадекватной реакции на жалобы на нездоровую атмосферу в семье пострадавшего ребенка.

Ранее следственный комитет Новосибирской области прокомментировал задержание участкового.

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#Новосибирск#Следственный комитет#Насилие#Двухлетний ребенок
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