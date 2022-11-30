Суд рассмотрит дело о насилии над двухлетним ребенком

По информации издания, дело было передано в суд еще неделю назад. Главным подозреваемым в насилии над ребенком стал отчим мальчика. 18-летний житель города Барабинск, сожительствующий с матерью потерпевшего, в скором времени предстанет перед судом.
Параллельно с этим СК Бабушкинского района продолжает расследование по делу о халатности местной службы опеки. Они подозреваются в неадекватной реакции на жалобы на нездоровую атмосферу в семье пострадавшего ребенка.
Ранее следственный комитет Новосибирской области прокомментировал задержание участкового.