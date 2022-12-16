70 домов остались без тепла в Ленинском районе Новосибирска

О происшествии стали известно в пятницу, по информации сайта “051.novo-sibirsk.ru” отключение произошло в час дня 16 декабря.
Сибирская генерирующая компания уже сообщила о начале работ на пострадавшем участке. Согласно сообщению, опубликованному в телеграм-канале компании, работы продляться до пяти утра субботы, 17 декабря.
Без горячей воды остались 70 домов Ленинского района города. Пострадали здания на улицах Путевая и Планировочная.
Ранее в Новосибирске произошло массовое отключение электричества на улицах Вахтангова, Сиреневая, Шлюзовая, Труженников и Иноземная.