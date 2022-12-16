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70 домов остались без тепла в Ленинском районе Новосибирска

Сегодня, 11:07
Фото: 1MI
Холодная батарея.

В Новосибирске без отопления остались 70 домов на улицах Путевая и Планировочная

Авария на тепломагистрали отключила от теплоснабжения 70 домов в Новосибирске

О происшествии стали известно в пятницу, по информации сайта “051.novo-sibirsk.ru” отключение произошло в час дня 16 декабря. 

Сибирская генерирующая компания уже сообщила о начале работ на пострадавшем участке. Согласно сообщению, опубликованному в телеграм-канале компании, работы продляться до пяти утра субботы, 17 декабря.   

Без горячей воды остались 70 домов Ленинского района города. Пострадали здания на улицах Путевая и Планировочная. 

Ранее в Новосибирске произошло массовое отключение электричества на улицах Вахтангова, Сиреневая, Шлюзовая, Труженников и Иноземная.

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