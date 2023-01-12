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В селе Мошковского района НСО несколько дней отсутствовало водоснабжение

Сегодня, 14:42
Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области
Село Барлак было отрезано от водоснабжения несколько дней
Село Барлак несколько дней жило без водоснабжения, что вызвало интерес Следственного комитета России по Новосибирской области.

В опубликованном пресс-службой СК сообщении не уточняется сколько домов были отрезаны от систем водоснабжения и как долго жителям села пришлось обходится без централизованной подачи воды. 

В четверг, 12 января, СУ СК РФ по НСО объявило о начале доследственной проверки инцидента. Сообщается, что следователь СКР выехал на место происшествия и проводит опрос местных жителей. 

Уточняется, что информацию об отключении водоснабжения в селе Барлак СК получил из социальных сетей.

Ранее СК возбудило уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка.

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#Происшествия#Новосибирская область#СК#Водоснабжение#Село Барлак
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