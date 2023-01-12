В селе Мошковского района НСО несколько дней отсутствовало водоснабжение

В опубликованном пресс-службой СК сообщении не уточняется сколько домов были отрезаны от систем водоснабжения и как долго жителям села пришлось обходится без централизованной подачи воды.
В четверг, 12 января, СУ СК РФ по НСО объявило о начале доследственной проверки инцидента. Сообщается, что следователь СКР выехал на место происшествия и проводит опрос местных жителей.
Уточняется, что информацию об отключении водоснабжения в селе Барлак СК получил из социальных сетей.
Ранее СК возбудило уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка.