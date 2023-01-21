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Posted Сегодня, 08:36

Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Уроженец Кузбасса напал с ножом на продавца машины в Новосибирске

Сегодня, 08:36
Фото: 1MI
Убить владельца машины нападавший не смог

Житель Кемеровской области хотел зарезать продавца машины в Новосибирске

Силовики задержали жителя Кемеровской области, который нанес несколько ранений продавцу дорогостоящего автомобиля, чтобы не платить за покупку

Представители Следственного комитета и полиции задержали злоумышленника, приехавшего из Кемеровской области в Новосибирск, чтобы силой завладеть дорогой иномаркой. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, 29-летний мужчина нашел в Сети объявление о продаже автомобиля престижной марки. В середине января кемеровчанин встретился с продавцом и в салоне машины напал на него, нанеся несколько ножевых ранений.

Хозяин машины сумел вырваться и убежать. Нападавший арестован, ему предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: "разбой" и "покушение на убийство".

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#Происшествия#Новосибирск#Автомобиль#Нападение#Нож
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