Представители Следственного комитета и полиции задержали злоумышленника, приехавшего из Кемеровской области в Новосибирск, чтобы силой завладеть дорогой иномаркой. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, 29-летний мужчина нашел в Сети объявление о продаже автомобиля престижной марки. В середине января кемеровчанин встретился с продавцом и в салоне машины напал на него, нанеся несколько ножевых ранений.