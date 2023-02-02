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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Новосибирск третий самый грязный город России

2 февраля 2023, 14:28
Фото: 1MI
Новосибирск и Бердск попали в топ-5 грязных городов России.

Новосибирск попал в тройку самых грязных городов страны

Согласно рейтингу самых загрязненных городов страны, составленному специалистами "Стрелка КБ" Новосибирск находится на третьем месте. Бердск занял пятую строчку.

Оценивая концентрации угарного газа, формальдегида, диоксидов азота и серы, а также аэрозолей специалисты сравнили воздух в городах России и пришли к выводу, что самым грязным городом страны является Москва. На втором месте расположился Якутск.

Новосибирск забрался на вторую строчку антирейтинга, набрав 42,5 баллов по индексу TAQI. Для сравнения, загрязнение в Москве соответствует 62, Якутска 52, а Бердска, замыкающего пятерку лидеров, 36.

Напомним, что в среду, первого февраля, в столице Сибири вновь объявили о метеоусловиях, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере.

Рейтинг городов по качеству воздуха.
Фото: https://taqi.strelka-kb.com/
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#Город#Экология#Рейтинг#Загрязнение#TAQI#Новосибирск#Россия#Бердск
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