Новосибирск третий самый грязный город России

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Оценивая концентрации угарного газа, формальдегида, диоксидов азота и серы, а также аэрозолей специалисты сравнили воздух в городах России и пришли к выводу, что самым грязным городом страны является Москва. На втором месте расположился Якутск.
Новосибирск забрался на вторую строчку антирейтинга, набрав 42,5 баллов по индексу TAQI. Для сравнения, загрязнение в Москве соответствует 62, Якутска 52, а Бердска, замыкающего пятерку лидеров, 36.
Напомним, что в среду, первого февраля, в столице Сибири вновь объявили о метеоусловиях, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере.