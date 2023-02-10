В Новосибирске 534 многоэтажных дома подключены к газоснабжению

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Так, в Ленинском районе города газ проведен в 165 жилых дома, чуть меньше таких зданий в центре – 145.
В Октябрьском газифицированы 63 многоэтажки, на 1 дом меньше в Дзержинском районе. При этом в Советском их всего 2, пишет НГС.
Известно, что систему газоснабжения осуществляли в период застройки в 1960–1980 годах. Дом на Линейной, 39, который частично обрушился из-за утечки газа 9 февраля, построен в 1966 году.
В результате трагедии погибли 13 местных жителей, 21 пострадавший. Объявлен день траура 10 февраля.
Ранее в областной больнице рассказали, в каком состоянии трое из пострадавших.