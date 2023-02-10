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Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

В Новосибирске 534 многоэтажных дома подключены к газоснабжению

10 февраля 2023, 12:11
Фото: atas.info
Дом, который разрушился после взрыва, тоже подключен к газоснабжению
Газифицированы 534 многоэтажки в Новосибирске на февраль 2023 года. Об этом сообщили в департаменте энергетики и ЖКХ мэрии.

Так, в Ленинском районе города газ проведен в 165 жилых дома, чуть меньше таких зданий в центре – 145.

В Октябрьском газифицированы 63 многоэтажки, на 1 дом меньше в Дзержинском районе. При этом в Советском их всего 2, пишет НГС

Известно, что систему газоснабжения осуществляли в период застройки в 1960–1980 годах. Дом на Линейной, 39, который частично обрушился из-за утечки газа 9 февраля, построен в 1966 году.

В результате трагедии погибли 13 местных жителей, 21 пострадавший. Объявлен день траура 10 февраля.

Ранее в областной больнице рассказали, в каком состоянии трое из пострадавших.

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#Эмилия Губарева#Взрыв#Погиб#ЧП#Дом#Газ#Город#Взрыв дома на ул. Линейной#Новосибирск
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