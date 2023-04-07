atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:55

Published Сегодня, 01:55

Modified Сегодня, 02:24

Updated Сегодня, 02:24

Изображение материала

Бюст исчез: в Новосибирске вандалы разрушили памятник Героя СССР Николая Кузнецова

7 апреля 2023, 01:55
Фото: Социальные сети Виталия Саликова.
Бюст разгромили неизвестные

В Новосибирске вандалы разрушили бюст Героя СССР Николая Кузнецова

Памятник Героя Советского Союза Николая Кузнецова разрушили неизвестные в Новосибирске, о чем рассказал на своей ВК-странице депутат Молодежного парламента Ленинского района Виталий Саликов.

Сама скульптура, посвященная артиллеристу Великой Отечественной войны Николаю Павловичу Кузнецову, располагается на территории школы № 67. По словам народного избранника, памятник уже неделю стоит без бюста.

Однако неизвестно, пострадал ли он от рук вандалов или разрушился сам. Виталий Саликов назвал неприемлемым то, что памятник никто не ремонтирует.

«Дети, идя в школу, каждый день вынуждены лицезреть разрушенный памятник Герою Советского Союза — такого быть точно не должно, тем более в период СВО, когда патриотическому воспитанию молодёжи должны уделять особое внимание», — подчеркнул депутат.

Саликов обратился к администрации района, мэрии и прокуратуре с просьбой разобраться в ситуации. Напомним, ранее мы рассказывали про памятник, который установили на могиле криминального авторитета. 

В Новосибирске памятник с «Мерседесом» на кладбище поставили авторитету Чубарову
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Памятник#Вандалы#Общество#Город#Новосибирск
Подпишитесь
Сердце бьется, руки оружие держать могут - доброволец без ног хочет вернуться на СВО
Вчера, 11:17
Конверты вскрыты. МУП "САХ" побеждает в конкурсе на мусорный полигон в Верх-Туле
Вчера, 05:39
«Чудо в перьях»: что вытворял Киркоров на скандальном концерте в Новосибирске
Вчера, 02:58
Безумные очкарики: как нейросеть видит "Тотальный диктант"-2023 в Новосибирске
Сегодня, 01:30
Арест замглавы Кировского района Новосибирска Шишкина – причина и подробности
Сегодня, 01:21
Уклониться от армии незаконно помогают шесть компаний в Новосибирске: их число растет
Вчера, 09:36