Бюст исчез: в Новосибирске вандалы разрушили памятник Героя СССР Николая Кузнецова

Posted Сегодня, 01:55
Published Сегодня, 01:55
Modified Сегодня, 02:24
Updated Сегодня, 02:24
Сама скульптура, посвященная артиллеристу Великой Отечественной войны Николаю Павловичу Кузнецову, располагается на территории школы № 67. По словам народного избранника, памятник уже неделю стоит без бюста.
Однако неизвестно, пострадал ли он от рук вандалов или разрушился сам. Виталий Саликов назвал неприемлемым то, что памятник никто не ремонтирует.
«Дети, идя в школу, каждый день вынуждены лицезреть разрушенный памятник Герою Советского Союза — такого быть точно не должно, тем более в период СВО, когда патриотическому воспитанию молодёжи должны уделять особое внимание», — подчеркнул депутат.
Саликов обратился к администрации района, мэрии и прокуратуре с просьбой разобраться в ситуации. Напомним, ранее мы рассказывали про памятник, который установили на могиле криминального авторитета.