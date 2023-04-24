Собака провалилась под лед в Новосибирске — спасатели пришли на помощь

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Published Сегодня, 02:48
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Утром 23 апреля на реке Обь возле ЖК «Европейский берег» под лед провалилась собака. Спасателям позвонили местные жители комплекса.
На разведку информации на реку вышел аэробот «Тайфун» со спасателями. Напротив домов по ул. Владимира Заровного в воде была найдена собака. Животное подняли с поверхности воды и доставили на берег.
В свою очередь спасатели МАСС напоминают о том, что лед стал настолько хрупким, что даже не выдерживает веса животных. Людям также сильно опасно находиться по хрупкому льду.
При выгуле животных вдоль берегов следует удерживать своих питомцев на поводке и не допускать их отрыва от себя, а также не выпускать их на лед.