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Собака провалилась под лед в Новосибирске — спасатели пришли на помощь

24 апреля 2023, 02:48
Фото: МАСС/ВК
Животное спасли

В Новосибирске возле ЖК «Европейский берег» собака провалилась под лед Оби

Собака провалилась под лед во время прогулки по Оби – это заметили новосибирцы и позвонили спасателям.

Утром 23 апреля на реке Обь возле ЖК «Европейский берег» под лед провалилась собака. Спасателям позвонили местные жители комплекса.

На разведку информации на реку вышел аэробот «Тайфун» со спасателями. Напротив домов по ул. Владимира Заровного в воде была найдена собака. Животное подняли с поверхности воды и доставили на берег.

В свою очередь спасатели МАСС напоминают о том, что лед стал настолько хрупким, что даже не выдерживает веса животных. Людям также сильно опасно находиться по хрупкому льду.

При выгуле животных вдоль берегов следует удерживать своих питомцев на поводке и не допускать их отрыва от себя, а также не выпускать их на лед.

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#Эмилия Губарева#Животные#Собака#Город#Происшествия#Лед#Новосибирск
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