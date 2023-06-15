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Бастрыкин потребовал доложить о гибели крановщицы в Новосибирске

15 июня 2023, 06:37
Фото: Прокуратура НСО
Работница погибла
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание получить информацию о трагедии в Новосибирске, связанной с падением строительного крана и смертью женщины-крановщицы, находившейся в кабине. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Трагическое происшествие случилось 15 июня на территории микрорайона «Европейский берег». Строительный кран сорвался с 30-метровой высоты и упал прямо на землю. В этот момент в кабине сидела крановщица.

57-летняя женщина погибла на месте от полученных травм. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» и следователи продолжают работу на месте происшествия.

В настоящее время инспекторы проводят экспертизы и занимаются анализом документации по данному строительству. Представление сведений о ходе расследования и установленных обстоятельствах попросил Александр Бастрыкин.

Женщина погибла при падении крана на стройке в Новосибирске — возбуждено дело
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