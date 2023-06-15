Бастрыкин потребовал доложить о гибели крановщицы в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Трагическое происшествие случилось 15 июня на территории микрорайона «Европейский берег». Строительный кран сорвался с 30-метровой высоты и упал прямо на землю. В этот момент в кабине сидела крановщица.
57-летняя женщина погибла на месте от полученных травм. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» и следователи продолжают работу на месте происшествия.
В настоящее время инспекторы проводят экспертизы и занимаются анализом документации по данному строительству. Представление сведений о ходе расследования и установленных обстоятельствах попросил Александр Бастрыкин.