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Зимовка — дорогостоящий проект: новосибирец рассказал о 8 месяцах жизни в Турции

19 июня 2023, 02:01
Фото: dzen.ru/polienko_travel
Поездке предшествовали несколько месяцев тщательной подготовки

Как прожить зиму в Турции: блогер из Новосибирска раскрыл все нюансы путешествия

Житель Новосибирска Кирилл Полиенко вместе с супругой всю минувшую зиму провел в Турции. Как оформить все документы, сколько стоит жизнь у моря и где взять денег, он рассказал в интервью Atas.info

Известный новосибирский медиа-менеджер и тревел-блогер Кирилл Полиенко и его спутница Лидия поехали в Турцию в середине сентября 2022 года, а вернулись домой в мае 2023. О том, как пара готовилась к поездке, зачем они отправились за границу на столь длительный срок и какие трудности могут подстерегать туриста, который захочет повторить такое путешествие, мы и поговорили с Кириллом.

— Почему вы решили поехать в Турцию на такой длительный срок?

— Эта история имеет очень давние корни. Вот уже 40 лет я практически постоянно живу в Сибири. Конечно, были поездки на юг и в другие регионы, но подавляющее количество времени я проводил здесь. И вот позапрошлой зимой, после отпуска традиционного осеннего, у меня возникло стойкое желание зиму в Сибири, 5-6 месяцев в году, не проводить. Зима в Сибири — это чудовищно долгий и тяжелый для организма период, и просто захотелось попробовать пожить в комфортных условиях. Поэтому мы назвали это выездом на зимовку, и приоритетной задачей было сократить зиму, не жить в условиях 40-градусных морозов, которые пусть и недолго, но бывают у нас, в условиях 30-градусных морозов, которые бывают чаще и дольше. Еще важные моменты: постоянные простудные заболевания зимой вокруг тебя, ну и сам периодически болеешь, и почти полное отсутствие солнца. Ну и плюс мы очень любим Турцию, это древняя страна, с богатой историей, и мы в какой-то момент поняли, что двухнедельных выездов не хватает на то, чтобы увидеть все, что мы хотим.

Кирилл и Лидия работают в СМИ и вместе ведут блог о путешествияхКирилл и Лидия работают в СМИ и вместе ведут блог о путешествиях
Кирилл и Лидия работают в СМИ и вместе ведут блог о путешествиях
Фото: dzen.ru/polienko_travel

— Сколько времени заняла подготовка к поездке и что именно нужно было сделать?

— Около полугода, если считать от момента более-менее предметного рассмотрения этого вопроса. За долгий срок мы примерно намечали, что нужно сделать, и доделывали за оставшиеся два-три месяца до отъезда. В первую очередь, нужно было очень тщательно выбрать место, куда мы поедем. Россияне, которые едут на долгий срок, выбирают пять вариантов: Анталья, Аланья и их окрестности, Мерсин, это тоже средиземноморское побережье, города Фетхие и Измир на Эгейском море и Стамбул. В последнее время появилась еще одна точка притяжения россиян — город Бурса на побережье Мраморного моря. Пришлось сделать апостилированную, то есть, пригодную для использования за рубежом, копию свидетельства о браке. Ну и очень важно было отстроить все схемы, чтобы была возможность удаленной работы.

— Что нужно сделать человеку из России, чтобы легально прожить полгода в Турции? Насколько сложно было выполнить эти формальности в прошлом году и как с этим дело обстоит сейчас?

— До конца октября 2022 года не было никаких проблем с тем, чтобы обеспечить себе законное пребывание на длительный срок. Нужно было приехать и оформить туристический вид на жительство. Его можно было получить по двум схемам: ты снимаешь жилье на долгий срок, показываешь, что обеспечил себя жильем, подаешь документы, и тебе выдают разрешение. Второй вариант — покупаешь квартиру стоимостью более 75 тысяч долларов, и тебе выдают этот документ.

Турция в представлении многих россиян - это пляжи и отели all incusive. Однако в первую очередь это страна с очень богатой историей и невероятным количеством исторических артефактовТурция в представлении многих россиян - это пляжи и отели all incusive. Однако в первую очередь это страна с очень богатой историей и невероятным количеством исторических артефактов
Турция в представлении многих россиян - это пляжи и отели all incusive. Однако в первую очередь это страна с очень богатой историей и невероятным количеством исторических артефактов
Фото: dzen.ru/polienko_travel

На самом деле, пришлось собирать довольно большой пакет документов. Нужно было оформить местную сим-карту, встать на учет в налоговую, открыть счет в банке, оформить страховку на предполагаемый срок пребывания, и с этими бумагами прийти в местную миграционную службу. Список достаточно большой, и мы про это писали отдельный материал в блоге. Например, нужно еще показать туристический план, куда ты собираешься ездить по стране. Ну и конечно, для получения первичного ВНЖ нужно показать какой-то приличный доход, причем в виде регулярных поступлений на твою российскую банковскую карту. Для продления ВНЖ нужно было уже показать поступления именно на турецкую карту в лирах — не меньше 1,5 прожиточных минимумов, в рублях это около 45 тысяч на каждого.

А как обстоят с этим дела сейчас — можно сказать, что никак. С декабря первичный ВНЖ практически перестали выдавать, потом стали продлевать уже имеющееся разрешение далеко не всем людям. И есть вероятность, что в текущем году схема, когда приезжаешь, арендуешь квартиру и подаешься на ВНЖ, ее просто закроют.

— Где и как вы жили, сколько стоит жилье и вообще жизнь в Турции по сравнению с Россией?

— Для жизни мы выбрали город Бурса, четвертый по величине в стране. Это место очень хорошо расположено с точки зрения логистики. Поскольку нашей целью было не комфортное пребывание на побережье, мы хотели побольше ездить. А до Стамбула там всего около двух часов на автобусе, недалеко относительно до столицы и нескольких регионов с интересными историческими достопримечательностями. Ну и безусловный плюс — квартиры в Бурсе гораздо дешевле, чем в Измире и Стамбуле. Причем жили мы не в самой Бурсе, а в пригороде, городке с названием Муданья. Это очень приятный маленький городок, расположенный на холмистой местности с бесконечными оливковыми склонами, шикарный вид на залив, тишина и спокойствие.

Пригород Бурсы настраивает на умиротворениеПригород Бурсы настраивает на умиротворение
Пригород Бурсы настраивает на умиротворение
Фото: dzen.ru/polienko_travel

Если же говорить о ценах, то жилье в Турции — это боль для путешественника. И раньше с этим было гораздо лучше. Мы постоянно слышали — русские приехали, и цены на аренду жилья взлетели. Цены действительно взлетели, но не из-за русских. В Турции официальная инфляция за прошедший год 65%, в реальности же более 100%. За 7-8 тысяч лир, то есть, около 30 тысяч рублей, в Бурсе можно снять неплохую квартиру в небольшом жилом комплексе с охраной и бассейном на территории, формата 2+1 комнаты. Аналогичная квартира в Стамбуле уже будет стоить 15-20 тысяч лир. Но если искать совсем бюджетный вариант, то можно было найти и крошечную каморку за 3,5 тысячи лир. Но цены растут, и будут расти дальше. Плюс нужно заплатить риэлтору, обычно стоимость месячного пребывания, плюс хозяева требуют депозит, нередко за два-три месяца.

Что касается жизни в Турции, сложно сравнивать, насколько она дороже или дешевле. Фрукты и овощи там сильно дешевле, рыба дешевле, мясо курицы, например, сопоставимо с российскими ценниками, говядина и баранина подороже, чем в России. Кафе есть на любой вкус и кошелек, но в России можно найти столовые с более демократическими ценами. Общественный транспорт дешевле, чем во многих городах России, междугородние автобусы раза полтора дешевле, чем в России. А вот многие музеи этой зимой в полтора-два раза подняли ценники за посещение

Стоимость аренды жилья в Турции постоянно растетСтоимость аренды жилья в Турции постоянно растет
Стоимость аренды жилья в Турции постоянно растет
Фото: dzen.ru/polienko_travel

— Где вы брали деньги на жизнь?

— Рассчитывать на текущие поступления в такой долгой поездке не стоит, нужно иметь достаточно солидный финансовый запас. Сразу по приезду предстоят большие расходы на аренду квартиры, плюс что-то надо купить в квартиру по мелочи, и в итоге это набегает в крупную сумму. Зимовка — это дорогостоящий проект, нужно понимать, что ты тратишь больше, чем в обычной своей жизни. Ты получаешь искомый комфорт, но за этот комфорт ты должен заплатить. У нас были накопления, и мы работали дистанционно каждый день. Так что это не праздный выезд длиной в полгода. И в итоге мы потратили больше, чем заработали за этот период. Но надо понимать, что мы не классические зимовщики, а все-таки больше путешественники. Каждый месяц у нас было три-четыре выезда по несколько дней в разные интересные места вне Бурсы. И это серьезная статья расходов.

— Если читать твой блог, то кажется, это было сплошное познавательное путешествие, где нет места текущей рутине и каким-то рабочим вопросам.

— Конечно же, нет. Это такая обычная жизнь, и может быть, в этом главный ее плюс, что новое пространство, в которое ты попадаешь, оно не на две недели, оно становится рутинным и привычным. Ты просто живешь в более комфортных условиях. А блог про путешествия для нас не основное занятие, мы стараемся ездить побольше, но не сосредотачиваем все свое время и силы. А почему сложилось такое впечатление — даже двухдневный выезд в Стамбул, это такая бездна эмоций и ощущений, что когда ты начинаешь делать публикации, ты можешь две недели рассказывать и показывать, как все это было. И это не искусственное растягивание контента, действительно, много о чем есть рассказать.

У пары есть еще много интересных историй, которыми они намерены поделиться с подписчиками своего блогаУ пары есть еще много интересных историй, которыми они намерены поделиться с подписчиками своего блога
У пары есть еще много интересных историй, которыми они намерены поделиться с подписчиками своего блога
Фото: dzen.ru/polienko_travel

— Насколько зима в Турции отличается от нашей зимы и можно ли ее вообще назвать зимой с точки зрения сибиряка?

— Регионы очень разные, и в горах зимой морозы могут доходить до 30 градусов. Но если брать западное и южное побережье, куда люди стремятся на зимовку, то зима отличается. Все сезоны сдвинуты на полтора-два месяца, то есть, в октябре мы ощущали себя как в Сибири в начале августа. Снег мы видели, кажется, два раза в феврале, и местные дети даже успели слепить снеговиков, хотя вокруг зеленели оливки. В остальном почти все время дневная температура был плюсовая, ночами около нуля. Вообще период холодов крайне короткий, а период плохой погоды, то, что у нас в конце октября-начале ноября бывает, в этом году в районе Бурсы был немного в декабре, в феврале и чуть-чуть в марте. А новогодние праздники были очень теплыми, +15 было в Стамбуле. В целом, мы получили от этой зимы то, что хотели.

Когда в Бурсе +10, на вершине горы Улудаг около города, где расположен горнолыжный курорт, лежит снегКогда в Бурсе +10, на вершине горы Улудаг около города, где расположен горнолыжный курорт, лежит снег
Когда в Бурсе +10, на вершине горы Улудаг около города, где расположен горнолыжный курорт, лежит снег
Фото: dzen.ru/polienko_travel

— Были ли какие-то ошибки, которые вы совершили, и от которых можно предостеречь тех, кто захочет повторить такое путешествие?

— Главная наша ошибка — взять с собой много вещей, у нас было три чемодана. В остальном я не скажу, что мы совершили какие-то ошибки, но это только благодаря тому, что мы очень тщательно готовились к этой поездке. Универсальный совет — на два месяца и на обратные билеты у вас должен быть финансовый запас на случай любого форс-мажора. И очень важно выяснить заранее все мелочи — от того, как оформить местную сим-карту, до того, как открыть счет в местном банке и оформить ВНЖ. И еще важно, если уже выбрали город для проживания, найдите в Телеграме русскоязычный чат этого города, где можно будет пообщаться с людьми и узнать все технические моменты.

-Сложно ли воспринимать российскую реальность после полугода жизни за рубежом?

— В России не изменилось ничего. И это, наверное, самое грустное, что может быть. Как говорил Салтыков-Щедрин, разбудите меня через 200 лет, что будет в России? — пьют и воруют, ну так оно и есть. Но люди стали еще более нервные, и позитива не хватает. Доброты не хватает всем нам. И конечно заметно, что цены выросли очень ощутимо.

Такое длительное путешествие доступно любому человеку со средним доходом, считают сибирякиТакое длительное путешествие доступно любому человеку со средним доходом, считают сибиряки
Такое длительное путешествие доступно любому человеку со средним доходом, считают сибиряки
Фото: dzen.ru/polienko_travel

— Готов ли повторить опыт такой зимовки снова?

— Конечно же, готов! Это была наша первая зимовка, и она прошла настолько удачно, что возникает желание практиковать нечто подобное и дальше. Можно рассуждать о том, стоит ли ехать на 6-8 месяцев, или оставить 2-4. Но в целом главный вывод: опыт интересный, все реально, если есть стойкое желание реализовывать такое проекты, все получится. А тем, кто никогда не задумывался об этом, мне хочется сказать — не стоит крутить пальцем у виска по отношению к тем, кто поехал. Сократить зиму и погрузиться в другую культуру — это очень интересный опыт.

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