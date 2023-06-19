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Известный новосибирский медиа-менеджер и тревел-блогер Кирилл Полиенко и его спутница Лидия поехали в Турцию в середине сентября 2022 года, а вернулись домой в мае 2023. О том, как пара готовилась к поездке, зачем они отправились за границу на столь длительный срок и какие трудности могут подстерегать туриста, который захочет повторить такое путешествие, мы и поговорили с Кириллом.
— Почему вы решили поехать в Турцию на такой длительный срок?
— Эта история имеет очень давние корни. Вот уже 40 лет я практически постоянно живу в Сибири. Конечно, были поездки на юг и в другие регионы, но подавляющее количество времени я проводил здесь. И вот позапрошлой зимой, после отпуска традиционного осеннего, у меня возникло стойкое желание зиму в Сибири, 5-6 месяцев в году, не проводить. Зима в Сибири — это чудовищно долгий и тяжелый для организма период, и просто захотелось попробовать пожить в комфортных условиях. Поэтому мы назвали это выездом на зимовку, и приоритетной задачей было сократить зиму, не жить в условиях 40-градусных морозов, которые пусть и недолго, но бывают у нас, в условиях 30-градусных морозов, которые бывают чаще и дольше. Еще важные моменты: постоянные простудные заболевания зимой вокруг тебя, ну и сам периодически болеешь, и почти полное отсутствие солнца. Ну и плюс мы очень любим Турцию, это древняя страна, с богатой историей, и мы в какой-то момент поняли, что двухнедельных выездов не хватает на то, чтобы увидеть все, что мы хотим.
— Сколько времени заняла подготовка к поездке и что именно нужно было сделать?
— Около полугода, если считать от момента более-менее предметного рассмотрения этого вопроса. За долгий срок мы примерно намечали, что нужно сделать, и доделывали за оставшиеся два-три месяца до отъезда. В первую очередь, нужно было очень тщательно выбрать место, куда мы поедем. Россияне, которые едут на долгий срок, выбирают пять вариантов: Анталья, Аланья и их окрестности, Мерсин, это тоже средиземноморское побережье, города Фетхие и Измир на Эгейском море и Стамбул. В последнее время появилась еще одна точка притяжения россиян — город Бурса на побережье Мраморного моря. Пришлось сделать апостилированную, то есть, пригодную для использования за рубежом, копию свидетельства о браке. Ну и очень важно было отстроить все схемы, чтобы была возможность удаленной работы.
— Что нужно сделать человеку из России, чтобы легально прожить полгода в Турции? Насколько сложно было выполнить эти формальности в прошлом году и как с этим дело обстоит сейчас?
— До конца октября 2022 года не было никаких проблем с тем, чтобы обеспечить себе законное пребывание на длительный срок. Нужно было приехать и оформить туристический вид на жительство. Его можно было получить по двум схемам: ты снимаешь жилье на долгий срок, показываешь, что обеспечил себя жильем, подаешь документы, и тебе выдают разрешение. Второй вариант — покупаешь квартиру стоимостью более 75 тысяч долларов, и тебе выдают этот документ.
На самом деле, пришлось собирать довольно большой пакет документов. Нужно было оформить местную сим-карту, встать на учет в налоговую, открыть счет в банке, оформить страховку на предполагаемый срок пребывания, и с этими бумагами прийти в местную миграционную службу. Список достаточно большой, и мы про это писали отдельный материал в блоге. Например, нужно еще показать туристический план, куда ты собираешься ездить по стране. Ну и конечно, для получения первичного ВНЖ нужно показать какой-то приличный доход, причем в виде регулярных поступлений на твою российскую банковскую карту. Для продления ВНЖ нужно было уже показать поступления именно на турецкую карту в лирах — не меньше 1,5 прожиточных минимумов, в рублях это около 45 тысяч на каждого.
А как обстоят с этим дела сейчас — можно сказать, что никак. С декабря первичный ВНЖ практически перестали выдавать, потом стали продлевать уже имеющееся разрешение далеко не всем людям. И есть вероятность, что в текущем году схема, когда приезжаешь, арендуешь квартиру и подаешься на ВНЖ, ее просто закроют.
— Где и как вы жили, сколько стоит жилье и вообще жизнь в Турции по сравнению с Россией?
— Для жизни мы выбрали город Бурса, четвертый по величине в стране. Это место очень хорошо расположено с точки зрения логистики. Поскольку нашей целью было не комфортное пребывание на побережье, мы хотели побольше ездить. А до Стамбула там всего около двух часов на автобусе, недалеко относительно до столицы и нескольких регионов с интересными историческими достопримечательностями. Ну и безусловный плюс — квартиры в Бурсе гораздо дешевле, чем в Измире и Стамбуле. Причем жили мы не в самой Бурсе, а в пригороде, городке с названием Муданья. Это очень приятный маленький городок, расположенный на холмистой местности с бесконечными оливковыми склонами, шикарный вид на залив, тишина и спокойствие.
Если же говорить о ценах, то жилье в Турции — это боль для путешественника. И раньше с этим было гораздо лучше. Мы постоянно слышали — русские приехали, и цены на аренду жилья взлетели. Цены действительно взлетели, но не из-за русских. В Турции официальная инфляция за прошедший год 65%, в реальности же более 100%. За 7-8 тысяч лир, то есть, около 30 тысяч рублей, в Бурсе можно снять неплохую квартиру в небольшом жилом комплексе с охраной и бассейном на территории, формата 2+1 комнаты. Аналогичная квартира в Стамбуле уже будет стоить 15-20 тысяч лир. Но если искать совсем бюджетный вариант, то можно было найти и крошечную каморку за 3,5 тысячи лир. Но цены растут, и будут расти дальше. Плюс нужно заплатить риэлтору, обычно стоимость месячного пребывания, плюс хозяева требуют депозит, нередко за два-три месяца.
Что касается жизни в Турции, сложно сравнивать, насколько она дороже или дешевле. Фрукты и овощи там сильно дешевле, рыба дешевле, мясо курицы, например, сопоставимо с российскими ценниками, говядина и баранина подороже, чем в России. Кафе есть на любой вкус и кошелек, но в России можно найти столовые с более демократическими ценами. Общественный транспорт дешевле, чем во многих городах России, междугородние автобусы раза полтора дешевле, чем в России. А вот многие музеи этой зимой в полтора-два раза подняли ценники за посещение
— Где вы брали деньги на жизнь?
— Рассчитывать на текущие поступления в такой долгой поездке не стоит, нужно иметь достаточно солидный финансовый запас. Сразу по приезду предстоят большие расходы на аренду квартиры, плюс что-то надо купить в квартиру по мелочи, и в итоге это набегает в крупную сумму. Зимовка — это дорогостоящий проект, нужно понимать, что ты тратишь больше, чем в обычной своей жизни. Ты получаешь искомый комфорт, но за этот комфорт ты должен заплатить. У нас были накопления, и мы работали дистанционно каждый день. Так что это не праздный выезд длиной в полгода. И в итоге мы потратили больше, чем заработали за этот период. Но надо понимать, что мы не классические зимовщики, а все-таки больше путешественники. Каждый месяц у нас было три-четыре выезда по несколько дней в разные интересные места вне Бурсы. И это серьезная статья расходов.
— Если читать твой блог, то кажется, это было сплошное познавательное путешествие, где нет места текущей рутине и каким-то рабочим вопросам.
— Конечно же, нет. Это такая обычная жизнь, и может быть, в этом главный ее плюс, что новое пространство, в которое ты попадаешь, оно не на две недели, оно становится рутинным и привычным. Ты просто живешь в более комфортных условиях. А блог про путешествия для нас не основное занятие, мы стараемся ездить побольше, но не сосредотачиваем все свое время и силы. А почему сложилось такое впечатление — даже двухдневный выезд в Стамбул, это такая бездна эмоций и ощущений, что когда ты начинаешь делать публикации, ты можешь две недели рассказывать и показывать, как все это было. И это не искусственное растягивание контента, действительно, много о чем есть рассказать.
— Насколько зима в Турции отличается от нашей зимы и можно ли ее вообще назвать зимой с точки зрения сибиряка?
— Регионы очень разные, и в горах зимой морозы могут доходить до 30 градусов. Но если брать западное и южное побережье, куда люди стремятся на зимовку, то зима отличается. Все сезоны сдвинуты на полтора-два месяца, то есть, в октябре мы ощущали себя как в Сибири в начале августа. Снег мы видели, кажется, два раза в феврале, и местные дети даже успели слепить снеговиков, хотя вокруг зеленели оливки. В остальном почти все время дневная температура был плюсовая, ночами около нуля. Вообще период холодов крайне короткий, а период плохой погоды, то, что у нас в конце октября-начале ноября бывает, в этом году в районе Бурсы был немного в декабре, в феврале и чуть-чуть в марте. А новогодние праздники были очень теплыми, +15 было в Стамбуле. В целом, мы получили от этой зимы то, что хотели.
— Были ли какие-то ошибки, которые вы совершили, и от которых можно предостеречь тех, кто захочет повторить такое путешествие?
— Главная наша ошибка — взять с собой много вещей, у нас было три чемодана. В остальном я не скажу, что мы совершили какие-то ошибки, но это только благодаря тому, что мы очень тщательно готовились к этой поездке. Универсальный совет — на два месяца и на обратные билеты у вас должен быть финансовый запас на случай любого форс-мажора. И очень важно выяснить заранее все мелочи — от того, как оформить местную сим-карту, до того, как открыть счет в местном банке и оформить ВНЖ. И еще важно, если уже выбрали город для проживания, найдите в Телеграме русскоязычный чат этого города, где можно будет пообщаться с людьми и узнать все технические моменты.
-Сложно ли воспринимать российскую реальность после полугода жизни за рубежом?
— В России не изменилось ничего. И это, наверное, самое грустное, что может быть. Как говорил Салтыков-Щедрин, разбудите меня через 200 лет, что будет в России? — пьют и воруют, ну так оно и есть. Но люди стали еще более нервные, и позитива не хватает. Доброты не хватает всем нам. И конечно заметно, что цены выросли очень ощутимо.
— Готов ли повторить опыт такой зимовки снова?
— Конечно же, готов! Это была наша первая зимовка, и она прошла настолько удачно, что возникает желание практиковать нечто подобное и дальше. Можно рассуждать о том, стоит ли ехать на 6-8 месяцев, или оставить 2-4. Но в целом главный вывод: опыт интересный, все реально, если есть стойкое желание реализовывать такое проекты, все получится. А тем, кто никогда не задумывался об этом, мне хочется сказать — не стоит крутить пальцем у виска по отношению к тем, кто поехал. Сократить зиму и погрузиться в другую культуру — это очень интересный опыт.