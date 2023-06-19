— Эта история имеет очень давние корни. Вот уже 40 лет я практически постоянно живу в Сибири. Конечно, были поездки на юг и в другие регионы, но подавляющее количество времени я проводил здесь. И вот позапрошлой зимой, после отпуска традиционного осеннего, у меня возникло стойкое желание зиму в Сибири, 5-6 месяцев в году, не проводить. Зима в Сибири — это чудовищно долгий и тяжелый для организма период, и просто захотелось попробовать пожить в комфортных условиях. Поэтому мы назвали это выездом на зимовку, и приоритетной задачей было сократить зиму, не жить в условиях 40-градусных морозов, которые пусть и недолго, но бывают у нас, в условиях 30-градусных морозов, которые бывают чаще и дольше. Еще важные моменты: постоянные простудные заболевания зимой вокруг тебя, ну и сам периодически болеешь, и почти полное отсутствие солнца. Ну и плюс мы очень любим Турцию, это древняя страна, с богатой историей, и мы в какой-то момент поняли, что двухнедельных выездов не хватает на то, чтобы увидеть все, что мы хотим.