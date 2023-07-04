Летом 2021 года эти двое осуждённых бежали из колонии, воспользовавшись отсутствием конвоиров. Их задержали в Тюмени и доставили обратно в Новосибирск. В марте 2023 года их судили за побег из тюрьмы и добавили по два года к их срокам лишения свободы. Кроме того, за поиски преступников с них взыскали около 1,3 миллиона рублей.