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Суд отменил приговор двум бежавшим в Тюмень заключенным в Новосибирске

4 июля 2023, 01:15
Фото: Midjourney
Приговор отменен
Приговор двум бежавшим в Тюмень заключённым отменили в Новосибирске по апелляционным жалобам и представлению прокурора, дело снова вернули прокурору.

В Областном суде Новосибирска рассмотрели жалобы и представление прокурора на приговор Калининского районного суда, вынесенный в отношении двух заключённых исправительной колонии, Александра Горлова и Виталия Козлова.

Летом 2021 года эти двое осуждённых бежали из колонии, воспользовавшись отсутствием конвоиров. Их задержали в Тюмени и доставили обратно в Новосибирск. В марте 2023 года их судили за побег из тюрьмы и добавили по два года к их срокам лишения свободы. Кроме того, за поиски преступников с них взыскали около 1,3 миллиона рублей.

Однако Новосибирский областной суд отменил приговор Калининского районного суда и вернул дело прокурору для устранения некоторых препятствий перед его рассмотрением судом.

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#Эмилия Губарева#Приговор#Апелляция#Побег#Суд#Арест#Криминал#Новосибирск
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