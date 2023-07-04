Posted Сегодня, 01:15
Published Сегодня, 01:15
Modified Сегодня, 01:17
Updated Сегодня, 01:17
В Областном суде Новосибирска рассмотрели жалобы и представление прокурора на приговор Калининского районного суда, вынесенный в отношении двух заключённых исправительной колонии, Александра Горлова и Виталия Козлова.
Летом 2021 года эти двое осуждённых бежали из колонии, воспользовавшись отсутствием конвоиров. Их задержали в Тюмени и доставили обратно в Новосибирск. В марте 2023 года их судили за побег из тюрьмы и добавили по два года к их срокам лишения свободы. Кроме того, за поиски преступников с них взыскали около 1,3 миллиона рублей.
Однако Новосибирский областной суд отменил приговор Калининского районного суда и вернул дело прокурору для устранения некоторых препятствий перед его рассмотрением судом.