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В Новосибирске экс-директор МКУ «Кировское» обвиняется в получении взяток на 600 тыс

18 июля 2023, 02:21
Фото: Midjourney
Взятки начальник получал ежемесячно
Бывший директор МКУ г. Новосибирска «Кировское» обвиняется в получении взяток от предпринимателей, дело направлено в суд, сообщают в прокуратуре НСО.

По версии следствия, с 2021 по 2022 годы бывший директор «Кировского» ежемесячно получал незаконные вознаграждения от предпринимателей в размере от 5 до 30 тысяч рублей.

Взятки были переданы за разрешение на размещение нестационарных торговых объектов в Кировском районе Новосибирска и предупреждении о предстоящих проверках, чтобы избежать административной ответственности.

Обвиняемый получал незаконное вознаграждение за то, что не сообщал администрации района о размещении таких объектов и не принимал мер по их демонтажу в случае их обнаружения. Общая сумма взяток составила более 600 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу.

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#Эмилия Губарева#Уголовное дело#Директор#Новосибирск#Криминал#Общество
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