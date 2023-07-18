В Новосибирске экс-директор МКУ «Кировское» обвиняется в получении взяток на 600 тыс

Posted Сегодня, 02:21
Published Сегодня, 02:21
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Updated Сегодня, 02:48
По версии следствия, с 2021 по 2022 годы бывший директор «Кировского» ежемесячно получал незаконные вознаграждения от предпринимателей в размере от 5 до 30 тысяч рублей.
Взятки были переданы за разрешение на размещение нестационарных торговых объектов в Кировском районе Новосибирска и предупреждении о предстоящих проверках, чтобы избежать административной ответственности.
Обвиняемый получал незаконное вознаграждение за то, что не сообщал администрации района о размещении таких объектов и не принимал мер по их демонтажу в случае их обнаружения. Общая сумма взяток составила более 600 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу.