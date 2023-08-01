Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Самые опасные водоемы для купания на территории Новосибирска, по информации из мэрии, — река Иня и Юго-Западный котлован. В этих местах происходят наибольшее количество случаев утопления отдыхающих. На официальных пляжах, где есть спасательные посты, не было ни одного случая смерти на воде.
«Причины гибели людей на воде одни и те же каждый год. Что касается ребенка — это бесконтрольность родителей. Был у бабушки, поехал кататься с другом, пошел на Иню, утонул», — подчеркнул Сергей Куценко.
Напомним, что ранее губернатор резко высказался о ныряющих новосибирцах. По его словам, в клиники попадают ныряльщики, которые «меряют головой дно».