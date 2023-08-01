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В Новосибирске названы самые опасные места для купания летом 2023

1 августа 2023, 08:40
Фото: 1MI
В неустановленных местах купаться опаснее всего
Самые опасные места для купания, где часто тонут отдыхающие назвал начальник департамента по ЧС Сергей Куценко в ходе аппаратного совещания в мэрии 1 августа 2023.

Самые опасные водоемы для купания на территории Новосибирска, по информации из мэрии, — река Иня и Юго-Западный котлован. В этих местах происходят наибольшее количество случаев утопления отдыхающих. На официальных пляжах, где есть спасательные посты, не было ни одного случая смерти на воде.

«Причины гибели людей на воде одни и те же каждый год. Что касается ребенка — это бесконтрольность родителей. Был у бабушки, поехал кататься с другом, пошел на Иню, утонул», — подчеркнул Сергей Куценко.

Напомним, что ранее губернатор резко высказался о ныряющих новосибирцах. По его словам, в клиники попадают ныряльщики, которые «меряют головой дно».

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город#Вода#Пляж
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