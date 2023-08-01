Самые опасные водоемы для купания на территории Новосибирска, по информации из мэрии, — река Иня и Юго-Западный котлован. В этих местах происходят наибольшее количество случаев утопления отдыхающих. На официальных пляжах, где есть спасательные посты, не было ни одного случая смерти на воде.