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Павильон в Дзержинском районе Новосибирска пришлось убрать предпринимательнице

4 августа 2023, 03:46
Фото: УФССП по НСО
Павильон стоял в неправильном месте

В Новосибирске предпринимательница убрала торговый павильон в Дзержинском районе

Индивидуальный предприниматель в Новосибирске вынуждена была убрать торговый павильон в Дзержинском районе после решения суда и долгой борьбы с исполнительными органами.

В Дзержинском районе Новосибирска по требованию судебных приставов был удален торговый павильон. В соответствии с информацией, предоставленной пресс-службой УФССП по региону, РЭС подал в суд на владелицу павильона из-за того, что ее торговая точка находилась в охранной зоне трансформаторной подстанции.

Павильон создавал препятствия для безопасной эксплуатации подстанции и представлял угрозу для жизни и здоровья граждан. По решению суда ответчику было приказано освободить территорию.

Женщина несколько месяцев уклонялась от исполнения судебного решения. Ее счета были заблокированы, а выезд за пределы РФ был ограничен. Предпринимательница выплатила шесть штрафов и исполнительский сбор, после чего наконец-то убрала павильон.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Город#Приставы
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