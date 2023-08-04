Павильон в Дзержинском районе Новосибирска пришлось убрать предпринимательнице

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
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Updated Сегодня, 03:48
В Дзержинском районе Новосибирска по требованию судебных приставов был удален торговый павильон. В соответствии с информацией, предоставленной пресс-службой УФССП по региону, РЭС подал в суд на владелицу павильона из-за того, что ее торговая точка находилась в охранной зоне трансформаторной подстанции.
Павильон создавал препятствия для безопасной эксплуатации подстанции и представлял угрозу для жизни и здоровья граждан. По решению суда ответчику было приказано освободить территорию.
Женщина несколько месяцев уклонялась от исполнения судебного решения. Ее счета были заблокированы, а выезд за пределы РФ был ограничен. Предпринимательница выплатила шесть штрафов и исполнительский сбор, после чего наконец-то убрала павильон.