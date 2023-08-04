Павильон в Дзержинском районе Новосибирска пришлось убрать предпринимательнице

В Дзержинском районе Новосибирска по требованию судебных приставов был удален торговый павильон. В соответствии с информацией, предоставленной пресс-службой УФССП по региону, РЭС подал в суд на владелицу павильона из-за того, что ее торговая точка находилась в охранной зоне трансформаторной подстанции.