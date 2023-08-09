Двухлетний мальчик потерялся в Новосибирске — его спасли дети-волонтеры

Волонтёры вызвали социальные службы и полицию. Вместе с правоохранителями они пытались найти семью мальчика, опрашивали прохожих и обходили территорию. В итоге ребёнка узнали соседи семьи и показали его дом. На улицу вышла мать мальчика. Выяснилось, что с ребёнком гулял его старший брат. Он потерял малыша, но родительнице соврал о том, что он уже дома.