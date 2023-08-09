Двухлетний мальчик потерялся в Новосибирске — его спасли дети-волонтеры

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Волонтёры рассказали, что ребёнок стоял один посреди частного сектора и был растерян. К нему подошли дети. Оказалось, что малыш потерялся, но из-за своего возраста не мог толком объяснить, где живёт и что произошло.
Волонтёры вызвали социальные службы и полицию. Вместе с правоохранителями они пытались найти семью мальчика, опрашивали прохожих и обходили территорию. В итоге ребёнка узнали соседи семьи и показали его дом. На улицу вышла мать мальчика. Выяснилось, что с ребёнком гулял его старший брат. Он потерял малыша, но родительнице соврал о том, что он уже дома.
Представитель ПДН спросила мать, почему она сама не проверила это и час не замечала отсутствие малыша. Семья была многодетной — у них трое детей.
В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили этот инцидент. Они сообщили, что старший брат гулял с малышом, который в какой-то момент убежал. Ранее семья не стояла на контроле в полиции. Правоохранители проводят проверку и провели профилактическую беседу с родителями.