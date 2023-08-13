В Новосибирске убрали бетонные блоки на выезде с ЖК «Панорама»

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
В Новосибирске началась работа по удалению бетонных блоков, которые закрывали выезд жителям ЖК «Панорама» «Расцветай» и «Комета». Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».
В размещенном сообщении говорится, что возможно, активисты смогли добиться исполнения своих требований.
Напомним, ранее вход на улицу Немировича-Данченко был заблокирован возле ЖК «Панорама», что приводило к необходимости проезжать под Октябрьским мостом, чтобы попасть на левый берег. В ответ на это, местные жители организовали спонтанную акцию — десятки водителей перекрыли проезд к новому ЛДС, требуя отмены перекрытия.
Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль проверку, связанную с сообщением о закрытии автомобильной дороги около ЖК «Панорама» в Новосибирске.