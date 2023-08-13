В Новосибирске убрали бетонные блоки на выезде с ЖК «Панорама»

Напомним, ранее вход на улицу Немировича-Данченко был заблокирован возле ЖК «Панорама», что приводило к необходимости проезжать под Октябрьским мостом, чтобы попасть на левый берег. В ответ на это, местные жители организовали спонтанную акцию — десятки водителей перекрыли проезд к новому ЛДС, требуя отмены перекрытия.