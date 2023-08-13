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Проезд вблизи ЛДС открыли

В Новосибирске убрали бетонные блоки на выезде с ЖК «Панорама»

13 августа 2023, 09:40
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Проезд вблизи ЛДС открыли
Рабочие начали убирать бетонные блоки на выезде с ЖК «Панорама» в Новосибирске: возможно, это связано с протестами активистов, которые требуют отмены перекрытия дороги к новому ЛДС.

В Новосибирске началась работа по удалению бетонных блоков, которые закрывали выезд жителям ЖК «Панорама» «Расцветай» и «Комета». Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

В размещенном сообщении говорится, что возможно, активисты смогли добиться исполнения своих требований.

Видео: АСТ-54

Напомним, ранее вход на улицу Немировича-Данченко был заблокирован возле ЖК «Панорама», что приводило к необходимости проезжать под Октябрьским мостом, чтобы попасть на левый берег. В ответ на это, местные жители организовали спонтанную акцию — десятки водителей перекрыли проезд к новому ЛДС, требуя отмены перекрытия.

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль проверку, связанную с сообщением о закрытии автомобильной дороги около ЖК «Панорама» в Новосибирске.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город#Видео
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